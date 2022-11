Een staatsman moet op cruciale momenten zijn hoofd koel houden en wachten op betere informatie

Hoeveel van ons gingen dinsdagavond niet met een steen op de maag naar bed? Eerder op de avond waren mogelijk twee Russische raketten op een Pools dorp gevallen. Niet het aantal doden was hier het meest schokkend, maar de militaire consequenties van een Russische aanval op een Navoland. We weten wat het in werking treden van artikel 5 van de Navo kan betekenen voor de wereldvrede.

In dit ‘spel’ staan twee nucleaire machten tegenover elkaar. De naam van het getroffen dorp, Przewodów, was bijna onuitspreekbaar en van weinig strategisch belang. Maar wie had ooit gedacht, op 28 juni 1914, dat de moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk in Sarajevo de aanleiding zou vormen voor de Eerste Wereldoorlog?

De explosie in Przewodów werd vrij snel gevolgd door een verkapte oproep tot vergelding van de kant van de Oekraïense president Zelenski. In een videoboodschap die mij koude rillingen bezorgde, zei hij: “Hoe vaak heeft Oekraïne niet gezegd dat de terroristen niet bij ons land zouden stoppen. Polen en de Baltische staten, het is slechts een kwestie van tijd voor Rusland verder gaat. Het treffen van het Navogebied met raketten is een Russische aanval op de collectieve veiligheid. Dit is een aanzienlijk escalatie. Actie is nodig.” Hier probeerde Zelenski, amper op de hoogte van de werkelijke omstandigheden in Polen, in zijn eentje de Navo de oorlog in te rommelen.

Overgeleverd aan een incident

Ik zal zeker niet de eerste steen naar de Oekraïense president werpen. Zijn land is het slachtoffer van een barbaarse aanval van de oorlogszuchtige en expansionistische Russische Federatie van Poetin. Al bijna negen maanden bloedt en lijdt Oekraïne. Het land van Zelenski verdient meer dan ooit de steun van het Westen.

Maar op cruciale momenten die een wereldramp kunnen inluiden moet een staatsman zijn hoofd koel houden en wachten op betere informatie in plaats van de boel opzwepen. Gelukkig deden anderen dit in zijn plaats, Polen voorop: naar alle waarschijnlijkheid werd het incident door een Oekraïense luchtverdedigingsraket veroorzaakt, wat de volle verantwoordelijkheid van Poetin met zijn rakettenregen overigens intact laat. Wat overblijft is het besef dat ook wij overgeleverd kunnen zijn aan het eerste het beste incident duizenden kilometers verderop. Niet iets om rustig te kunnen gaan slapen.

Trump maakte geen beste indruk

Collateraal aan de Poolse gebeurtenis is er een positieve ontwikkelingen te noteren. Het gaat om de ‘grote bijzondere aankondiging’ die ons door Donald Trump met veel bombarie en dikdoenerij was beloofd (zijn nieuwe gooi naar het presidentschap), en die in de soep liep dinsdagnacht. Bijna volledig overschaduwd door Polen. De man die zijn bewondering voor Vladimir Poetin al te vaak in het verleden heeft laten blijken, maakte geen beste indruk. Volgens de NOS kwam hij “ongeïnspireerd over, las met een laag stemgeluid en nagenoeg alleen van autocue”.

Deels heeft die doffe Trump zijn gebrek aan energie ook aan de slechte prestatie van ‘zijn’ kandidaten te danken tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen. The Wall Street Journal kopte: ‘Trump is de grootste loser van de Republikeinse Partij’. Laat dan de volgende loser op de rol zijn quasivriend Vladimir Vladimirovitsj Poetin eindelijk zijn.

