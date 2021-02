Een slagveld tussen ‘Tochtwaanzinnigen’

Zelfs de nietige Republiek der Marshalleilanden (78.000 inwoners) had vanuit de Stille Oceaan op die 20 februari 2021 een tv-ploeg gestuurd. Nederland krioelde toen van buitenlandse journalisten die de ravage in wat ze noemden de ‘hel van het Noorden’ kwamen verslaan. Hoe het zo ver had kunnen komen? De eerste zoutwagens waren op 6 februari amper hun garages uitgereden, of half bedwelmde Nederlandse weermannen gingen kraaien: “Dit soort arctisch weer maak je eens in de dertig jaar mee!”

En hoewel er geen millimeter ijs op de sloten lag, zat de koorts al in de hoofden en de worm in de vrucht. Voorzitter Wieling van De Friesche Elf Steden was onverbiddelijk: “In tijden van pandemie kan er geen tocht der tochten worden gereden!” Ook al was de laatste Elfstedentocht 24 jaar geleden gehouden. Zondagmiddag verscheen columnist Hugo Borst op Radio 1 die een dringend beroep deed op het kabinet: “Sta de Elfstedentocht alsjeblieft toe!” Hij stuurde zelfs de premier een sms en kreeg als antwoord: “Ik ben geen Trump die per decreet beslist”. Het ijs was intussen tot 2 cm gegroeid.

De ijsdikte bedroeg 8 cm

Zondagavond werd tussen Hilversum en het Gooise Bussum een videoverbinding aangelegd en minister Hoekstra verscheen lachend in beeld bij talkshow Op1. Ja, hij was al tien jaar lid van De Friesche Elfsteden en zou “dat ding dolgraag willen rijden”. Maar nee, want corona.

De volgende dag, een oog op de slechte peilingen gericht, verklaarde D66’er Rob Jetten: “Schaatsen op natuurijs is toch wel een beetje de nationale trots” en ook hij vroeg om de tocht der tochten. Geert Wilders wilde niet achter blijven en pleitte eveneens voor de tocht in een tweet: “Het is een historisch uniek evenement en Nederland op z’n best”. Op de woensdag daarop vroor het 10 graden en de ijsdikte bedroeg 8cm.

Gigantische duikeling van de VVD

Maurice de Hond kwam met een nieuwe peiling waaruit bleek dat 91,8 procent van de Nederlanders vóór de tocht was (alleen bij respondenten tussen de 85 en 100 jaar was een kleine meerderheid tegen). Op vrijdag 12 februari vroor het 13 graden. Voorzitter Wieling van de De Friesche Elf Steden maakte bekend dat zijn bestuur onder de doodsbedreigingen werd bedolven. Toen het een dag later min twintig werd in Bartlehiem en de ijsdikte de vereiste 15 cm had bereikt, hield premier Rutte een dramatische persconferentie. Zijn boodschap: “Dit ontzettend gave landje kan zich in pandemietijd geen tocht permitteren”.

De volgende dag peilde De Hond een gigantische duikeling van de VVD. Voorzitter Wieling kondigde uiteindelijk een illegale tocht aan voor zaterdag de 20ste. Er kwamen anderhalf miljoen Nederlanders naar Leeuwarden, die door Hugo Borst, met een blauwgeverfd gezicht en een muts met bizonhoorns op het hoofd, werden aangevoerd.

De stad werd een slagveld tussen ‘Tochtwaanzinnigen’ en de ME terwijl een boekhouder uit het Zeeuwse Lewedorp tot ieders verrassing de (illegale) zestiende Elfstedentocht won. Op 17 maart haalde D66 41 zetels bij de verkiezingen, net voor de PVV (39 zetels). Mark Rutte kondigde dezelfde dag zijn vertrek aan naar Brussel.

