Een SGP-raadslid heeft het recht om te wijzen op de gevolgen van scheidingen

Op de parking van de supermarkt werd hij door een onzichtbare meisjesstem aangesproken terwijl hij zijn karretje netjes terugzette. Hij, het enige SGP-raadslid van Dantumadiel en nu weer lijsttrekker voor zijn partij, dacht een nuttige politieke boodschap op de flitsende sociale media af te leveren. Maar Tom Bakker is helaas niet flitsend. Zoals hij daar onbeholpen stond te wiebelen, als een ouderling met gereformeerd brilletje op die de kerkeraad moet toespreken, geurde sterk naar een cliché. Of erger, een Koot en Bie- of Koefnoenparodie.

Lees verder na de advertentie

En dan die honderd keer ingestudeerde scène met tekst van sinterklaas-niveau. Meisjesstem: “Hallo, meneer Bakker, boodschappen gedaan?” Meneer Bakker: “Kom op, er is heel wat nodig in een gezin (...) niet te geloven wat er allemaal komt kijken bij zo’n gezin.” Je voelde al hoe de wenkbrauwen gefronst zouden worden in de woonkamer van de young urban stedeling met 4G-aansluiting op het net.

Tom Bakker werd op sociale media net niet met de dood bedreigd of moest met spoed achter een muur bodyguards onderduiken

Maar pas tragisch werd het toen deze vader van zeven kinderen zijn vrouw, die niet buitenshuis werkt, op een voetstuk ging plaatsen: “Werken? Nee, ze zou niet willen. Wat een zegen dat je er als moeder mag zijn voor je kinderen!” Op de randstedelijke loungebanken werd het nu onrustig. Maar pas toen de SGP-lijsttrekker van Dantumadiel echtscheidingen in het vizier kreeg, ontplofte zijn Facebook-account: “Vreselijk al die echtscheidingen, wat een ellende komt daar allemaal uit voort. Psychische problemen, ziekteverzuim, werkloosheid, financiële problemen, om nog maar te zwijgen van opvoedingsproblemen. Kinderen uit gebroken gezinnen, daar is bijna altijd wat mee aan de hand.”

De rest is geschiedenis: Tom Bakker werd op sociale media net niet met de dood bedreigd of moest met spoed achter een muur bodyguards onderduiken. Uit voorzorg werd het controversiële filmpje weggehaald. Ja, want wij, gescheiden ouders, vinden het nooit leuk als door een mannenbroeder wordt gezegd dat door te breken we wellicht onze kinderen niet echt vrolijker hebben gemaakt.

Zeker, als politicus had Tom Bakker zich beter met het aantal parkeerplaatsen kunnen bemoeien voor het nieuw te bouwen zwembad van zijn gemeente. Een echtscheiding is al moeilijk genoeg voor betrokkenen, die de toorn uit Dantumadiel als kiespijn kunnen missen. Maar iedere burger heeft het recht om publiekelijk te constateren dat je van lopen in de regen meestal nat wordt. Vrijheid van meningsuiting is dat. En dat is wat deze SGP-lijsttrekker op een bijna komische manier deed. Op het net zijn tal van studies en onderzoeken die zijn beweringen ondersteunen. Laat ik alleen deze passage uit de site psychogoed.nl citeren: ‘Langetermijngevolgen (voor kinderen uit een echtscheiding) zijn bijvoorbeeld: vergrote kans om zelf te scheiden, een lager opleidingsniveau, minder inkomen, minder contact met de ouders en meer problemen, zoals depressie en angsten.’

Lees hier meer columns van Sylvain Ephimenco.