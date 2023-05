Een schande dat Ajax-vrouwen geen huldiging op het Leidseplein kregen

Terwijl de mannen van Ajax het zowel op bestuurlijk als sportief niveau lieten afweten dit seizoen, deden de vrouwen van de Amsterdamse club gewoon wat ze moesten doen. Ze doorbraken de hegemonie van FC Twente en werden begin mei kampioen. Tijd voor een huldiging, vond het stadsbestuur. Maar het antwoord van Ajax dat vorige week naar buiten kwam, is afwijzend. De directie wilde niet dat de vrouwen eind mei worden gehuldigd. Het tijdstip ligt drie weken na het kampioenschap. En bovendien heeft de Amsterdamse club last van ‘een gebrek aan vreugdestemming’ vanwege de prestaties van het mannenteam. Dat breekt je de klomp.

Inmiddels is besloten de Ajax-vrouwen toch te huldigen, maar dan in club Levenslang, heel iets anders dan het Leidseplein natuurlijk. En georganiseerd door onder meer voormalig Ajax-voetbalster Leonne Stentler.

Omdat de mannen verliezen, mogen de vrouwen blijkbaar hun overwinning niet vieren. Zijn we zo kleinzielig? De AFCA Supportersclub maakt het nog iets bonter met de volgende verklaring: “Huldiging in Amsterdam is voorbehouden aan Ajax 1”. Aha, dus alleen mannen mogen door de stad in het zonnetje worden gezet. Mag de stad dat even lekker zelf bepalen?

Het rijk alleen voor de mannen

Deze opstelling van Ajax en de supportersclub doen denken aan de jaren vijftig van de vorige eeuw. Toen was het vrouwen verboden om te voetballen, omdat mannen het rijk voor zich alleen wilden hebben. Bedenk bovendien dat dit gaat om de club die nog altijd worstelt met het schandaal van de technisch directeur die te pas en te onpas vieze foto’s van zijn genitaliën stuurde aan vrouwen die bij Ajax werken. Je hebt wat goed te maken, zou je zeggen.

De landen om ons heen laten zien dat het anders kan. In Engeland staan de Arsenal-vrouwen in een uitverkocht Emirates-stadion. De Lionesses, het Engelse elftal, werden Europees Kampioen na een finale in een uitverkocht Wembleystadion. In Duitsland won Wolfsburg de Bundesliga in een uitverkocht stadion in Keulen.

De Ajax-vrouwen moeten hun wedstrijden, ook die voor de Champions Leaque, spelen op Sportpark de Toekomst, vlakbij de Arena maar met plek voor veel minder toeschouwers. Wie wel eens naar zo’n wedstrijd is geweest, en bij gebrek aan bier met een lauwe bak oploskoffie in de regen heeft gezeten, weet dat de onderwaardering van de Ajaxvrouwen structureel is en in standgehouden wordt door seksisme aan de top. Vrouwenvoetbal vult geen stadions, lijkt de Ajax-top te denken. Dat blijkt ook uit haar argument dat de huldiging niet op het Leidseplein moest plaatsvinden omdat misschien te weinig mensen zouden komen. Onzin, laten ook de vrouwen van FC Barcelona zien: zij speelden al meerdere keren in een uitverkocht Camp Nou. Met marketing, steun en enthousiasme van hun eigen club.

Wat voetballende vrouwen in Nederland, Engeland en Duitsland gemeen hebben is dat ze bijna allemaal begonnen in het jongensteam van de lokale voetbalclub, en alles hebben gegeven om te voetballen op het hoogste niveau, onbetaald en ondergewaardeerd. Het is alweer zes jaar geleden dat de Oranje Leeuwinnen Europees Kampioen werden en de vrouwenvoetbalrevolutie in Nederland ontketenden. Toch krijgen veel speelsters in de eredivisie nog steeds niets meer dan een onkostenvergoeding. Wie meer wil krijgen, is bijna altijd aangewezen op het buitenland.

Fortuna Sittard geeft het goede voorbeeld

Fortuna Sittard laat zien hoe het ook kan. De club uit Sittard heeft besloten speelsters goed te betalen en dezelfde voorzieningen te geven als de mannen. Daardoor eindigde Fortuna vanuit het niets dit jaar op de derde plaats in de competitie. Het is een schande dat bij de top van Ajax nog steeds mensen rondlopen die het vrouwenvoetbal liever kwijt dan rijk zijn. In de woorden van international en oud-Ajax speelster Merel van Dongen op Twitter: met zulke vrienden heb je geen vijanden nodig. Zoals ook het buitenland laat zien: de fans willen wel. Wij, Ajacieden en seizoenkaarthouders, willen wel.

Tijd dat de mannen daarboven hun ogen openen of anders plaatsmaken voor bestuurders die wel oog hebben voor de prestaties van de eigen vrouwen.

