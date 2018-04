Een schadefonds voor misleide 'purslachtoffers'? Dat natuurlijk nooit.

Kamerleden van de SP stelden eerder dit jaar vragen aan de minister van binnenlandse zaken, waarin zij gespoten purschuim, een veelgebruikt isolatiemiddel voor kruipruimtes en spouwmuren, als potentiële sluipmoordenaar afschilderen en aandringen op schadeloosstelling van mensen die menen van contact met purschuim ziek te zijn geworden.

Het idee om de slachtoffers uit te betalen uit een door de industrie gefinancierd schadefonds lijkt op het eerste gezicht sympathiek. Er zijn precedenten. Zo ging in 2007 het Des Fonds van start, gefinancierd door farmaceutische bedrijven en verzekeraars, en uitkerend volgens de Wet collectieve afwikkeling massaschade. De 'des-dochters', in de baarmoeder blootgesteld aan het synthetische hormoon des, hielden daar niet zelden ernstige schade aan over.

Zoiets geldt ook voor het Instituut Asbestslachtoffers, een initiatief van onder meer werkgevers- en werknemers, verzekeraars en overheid. Voor deze twee fondsen geldt dat de relatie tussen de blootstelling aan schadelijke stoffen en de ernstige gevolgen ervan voor de slachtoffers onbetwist vaststaan.

Gealarmeerde bewoners

Maar hoe zit dat met die zogenaamde pur-slachtoffers? Daar is de situatie volstrekt anders. Gespoten purschuim is een beproefd, goedkoop en betrouwbaar middel voor het isoleren van woningen en als zodanig al ruim 25 jaar in gebruik. Er zijn in ons land zo'n 100.000 woningen mee geïsoleerd.

Sinds een jaar of vijf wordt er vanuit een commercieel expertisebureau uit Velp (ECEMed) en door hen gealarmeerde bewoners, die zich hebben aangesloten bij het Meldpunt Purslachtoffers, actie gevoerd om pur als gevaarlijke stof erkend te krijgen en toepassing ervan te laten verbieden. Het zou hierbij gaan om achthonderd melders.

Op tv was er aandacht voor deze materie, in het 'NOS Journaal', op RTV Oost, in 'Nieuwsuur', 'Monitor', 'Stegeman op de bres'. Ook regionale kranten en vakbladen schreven erover. Steevast figureren daarin gezinnen die collectief ziek zouden zijn geworden na de isolatie van hun huizen met purschuim en nu gedwongen in caravans wonen, arbeidsongeschikt zijn geworden en eindeloos procederen tegen de isolatiebedrijven.