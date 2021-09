Een sanitair paspoort is niets anders dan een verkapte vaccinatieplicht

Om even los te komen van emoties en onjuiste veronderstellingen in de discussie rond het Nederlandse coronabeleid, is het goed om bij de feiten te blijven. De sceptici en principieel anti’s als het om coronavaccinatie gaat, zullen toch moeten erkennen dat het vaccin een solide dam opwerpt tegen de covid­infectie.

Tussen 12 juli en 22 augustus blijkt dat 66 procent van de positief geteste personen (368.060 mensen in totaal) niet was gevaccineerd, 18 procent niet volledig en maar 16 procent volledig. Wat de ziekenhuisopnames betreft, is de schatting dat negen op de tien opgenomen covidpatiënten niet zijn gevaccineerd. Het vaccin werkt misschien (nog) niet perfect maar is veruit het beste instrument tegen het virus.

Moet dan het protest van sceptici worden genegeerd of gebagatelliseerd? De demonstratie van afgelopen weekeinde geeft te denken. In Amsterdam verzamelden zich verrassend ruim 20.000 burgers om tegen het coronabeleid te protesteren. Het was diversiteit troef bij de vreedzame demonstranten maar volgens hoogleraar Hans Boutellier, gisteren in Trouw, is juist deze ‘enorme verscheidenheid aan opvattingen’ een zwaktebod: ‘Mensen delen weinig met elkaar. Dan is het lastig om een krachtige vuist te maken.’

Stevige informatiecampagnes

Ik denk juist dat diversiteit van groepen en verscheidenheid aan opvattingen de kracht van deze beweging kan zijn om die te doen groeien. Er ligt dus een taak voor het demissionaire kabinet om door middel van stevige informatiecampagnes de groep sceptici op de voordelen van het vaccin te attenderen. Sensibiliseren dus, maar in de positieve zin van het woord.

Helaas lijkt de regering binnenkort eerder te kiezen voor de introductie van een vrijheidberovend coronatoegangsbewijs voor tal van activiteiten. Vorige week al pleitte OMT-lid Marc Bonten op Radio 1 voor een aanscherping van de coronamaatregelen volgens het Franse voorbeeld van de pass sanitaire. Het liberale Postzegel aan Zee staat al klaar om volgzaam achter het repressieve Gallische dorp aan te marcheren. Dit terwijl een sanitair paspoort niets anders is dan een verkapte vaccinatieplicht.

Vorige week schreef ik dat je dan beter open kaart kunt spelen door een vaccinatieplicht in te stellen met een eigenrisicobijdrage voor weigeraars. Ik dacht hierdoor de vrije wil van vaccinsceptici beter te respecteren, maar oogstte een storm van kritiek op sociale media. Waarvan akte. Maar alvorens helemaal onder een vracht van pek en veren te verdwijnen toch een kanttekening. Als tegenargument op mijn provocatief voorstel werden heel vaak rook- en alcoholverslaving genoemd: moeten zware rokers en alcoholisten ook een eigen bijdrage betalen voor de behandeling van de aan hun verslaving gerelateerde ziektes?

Vergelijking met covidpatiënten gaat hier mank: rokers en drinkers kunnen alleen zichzelf benadelen en niemand anders besmetten. Bovendien: eigen risico betalen de roker

en de drinker hun hele leven lang aan de overheid in de vorm van torenhoge accijns op tabak en alcohol.

Drie keer per week werpt columnist Sylvain Ephimenco zijn blik op de actualiteit. Lees zijn columns hier terug.