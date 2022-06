Een rood-groene fusie zou goed zijn voor het evenwicht

Wie de verschillen zoekt, zal ze zeker vinden, en nu het uur U nadert voor de verloving van PvdA en GroenLinks wijzen tegenstanders en twijfelaars op de kloof die er tussen beide partijen bestaat. Binnen GroenLinks vindt een referendum plaats over de vorming van een gezamenlijke Eerste Kamerfractie met de PvdA; zaterdag zal de uitkomst daarvan bekend worden gemaakt. Diezelfde dag houdt de PvdA haar congres, en zullen de leden stemmen over dezelfde kwestie: samengaan of apart blijven. Klinkt er een nee, dan zal de gedachte aan een fusie waarschijnlijk voor langere tijd opgeborgen moeten worden – uren U zijn schaars en niet op afroep beschikbaar.

Maar zoals gezegd: de tegenstanders roeren zich, en logischerwijs zijn het de vleugels van beide partijen – die het verst van elkaar afliggen – die de meeste moeite hebben met een samensmelting, ook als die geleidelijk zou plaatsvinden. Jesse Klaver vatte het in de Groene Amsterdammer aldus samen: “Bij de PvdA heb je leden die naar de top kijken en zich afvragen: gaan jullie niet te veel havermelk drinken? En bij ons kijken ze naar ons met de vraag: wij worden toch geen biefstuksocialisten?”

Achter die stereotypen gaan serieuze angsten schuil over het opgeven van de eigen identiteit. “Onze idealen en geschiedenis liggen ver uit elkaar”, schreven bezwaarde GroenLinksers, aanvoerend dat sociaal-democraten zich, anders dan groenen, niet richten op ‘systeemverandering’. Ook werd geschamperd over de PvdA als een ‘krimpende bestuurspartij’, met prominente leden als Schipholbaas Dick Benschop en anderen die na hun politieke loopbaan ‘oliegeld gingen binnenharken’ bij Shell.

De kieswijzers kunnen de twee niet meer uit elkaar houden

Van de kant van verontruste PvdA’ers werd dan weer gewezen op de ruim zeventigjarige geschiedenis van de sociaal-democratie. Die mag niet ‘met stoom en kokend water’ weggefuseerd worden, zeiden zij. “Een groot deel van onze traditionele achterban, de mensen met een smalle beurs en een bescheiden opleiding, hebben ons verlaten en voelen zich verraden. Halen we die terug met samenwerking of een fusie met GroenLinks?”

Allemaal interessante punten, maar nauwelijks relevant als je kijkt naar de realiteit van beide partijen. De verschillen die geschetst worden leven niet alleen tussen de twee partijen, maar net zo goed daarbinnen, ook in personeel opzicht. Even uit de losse pols: Bram van Ojik had een PvdA’er kunnen zijn, Joris Thijssen een GroenLinkser, Lilianne Ploumen was jarenlang lid van beide clubs. Het stemgedrag in de Tweede Kamer valt voor 90 procent samen, de kieswijzers kunnen de twee niet meer uit elkaar houden. Dan kun je een ideologische exegese loslaten op het begrip systeemverandering, maar je weet dat je aan dezelfde kant staat: van degenen die de aarde en de mens niet willen opofferen aan de macht van het geld.

De vraag moet zijn of er wel een goede reden is om gescheiden op te trekken en daarmee het belang te dienen van de eeuwig zittende VVD-premier. Leidt een rood-groene fusie vanzelf tot electorale winst? Nee, niet vanzelf. Maar het is een kans. En de invloed van zo’n partij zou zeker groter zijn. Ons politiek bestel verdient een krachtige linkse component, al was het maar voor het evenwicht.