Een roestbruine coalitie

De gedecimeerde Tweede Kamerfractie van de PvdA zal voorstellen van de PVV voortaan niet automatisch boycotten, maar beoordelen op hun inhoud. Zo heeft de PvdA vorige week een voorstel van de PVV gesteund om meer geld uit te trekken voor verpleeghuizen.

Ik kon een gevoel van trots niet onderdrukken. De afgelopen weken heb ik op deze plek immers uitvoerig gefulmineerd tegen de boycot van de PVV door de andere partijen. Ik vind dan ook dat ik in ieder geval een deel van de eer mag opstrijken voor het tot inkeer komen van de PvdA, zo niet de hele eer.

En over eer gesproken, zijn het niet mijn strenge columns geweest die Geert Wilders zijn scherpste anti-islamuitspraken hebben doen afzwakken? Bewijzen kan ik het niet, maar het is een egostrelende gedachte dat ik een verbindende brug ben over de diepe kloven die ons land verdelen.

In essentie PvdA-kiezers

Het is natuurlijk niet meer dan terecht dat de PvdA haar boycot tegen de PVV opgeeft, want de PvdA is al sinds jaar en dag een rechtse partij. Zeker, de volksvertegenwoordigers van de PvdA zijn links, maar het volk dat zij vertegenwoordigen of, beter gezegd, vertegenwoordigden, is dat niet. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de inmiddels afgebroken Turkse vleugel. Denk kun je moeilijk links noemen. En hoeveel traditionele PvdA-stemmers hebben, net als SP-stemmers, niet op de PVV gestemd? "Ik heb wel vaker gezegd dat veel mensen die nu op de PVV stemmen in essentie PvdA-kiezers zijn", aldus voormalig PvdA-leider Diederik Samsom in een interview met Nu.nl een week voordat hij zijn positie verloor aan Lodewijk Asscher.

Ik hoop dat Asscher zich de wijze woorden van zijn voorganger ter harte neemt en na de succesvolle samenwerking met de VVD nu de handen ineenslaat met de PVV om, bijvoorbeeld onder het motto 'En nu doorpakken!', een krachtige oppositie te voeren. En wie weet, misschien zit er voor de PvdA zelfs een 'roestbruine' minderheidscoalitie in met PVV, CDA, SGP, 50Plus en Forum voor Democratie en gedoogsteun van de VVD, welke laatste zo haar verkiezingsprogramma kan laten uitvoeren zonder met de PVV in een kabinet te hoeven zitten. Kan Mark Rutte eindelijk eens een belofte gestand doen. Een plek buiten het kabinet past ook beter bij een partij die weliswaar nog de grootste is, maar bij de verkiezingen toch maar mooi acht zetels verloren heeft. Dat zou je ook van de PvdA kunnen zeggen, maar die is, zie de uitspraak van Samsom, nou eenmaal meer verwant met de PVV. En dat geeft bepaalde voorrechten.