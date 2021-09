Een registratieplicht voor ongevaccineerden is pas aan de orde als de situatie in de zorg onhoudbaar wordt

Ook gevaccineerden kunnen ziek worden van het coronavirus, en anderen besmetten, zij het veel minder dan niet-gevaccineerden. En al zijn vaccins behoorlijk effectief tegen de deltavariant, wie weet wat voor mutanten al in de coulissen staan te trappelen. Dus nee, vaccineren biedt geen honderd procent bescherming, maar het is met afstand het beste instrument dat we hebben in de strijd tegen Covid-19. Wie zich nog niet heeft laten prikken: doe het.

Beschouw dit als een klemmend beroep. In de strijd tegen het virus zijn dergelijke vormen van drang geoorloofd. De overheid, werkgevers, vrienden, partners, iedereen mag proberen anderen te overtuigen dat vaccinatie in ieders belang is.

De vraag is wanneer drang overgaat in dwang. Die vraag wordt met de dag reëler. Ook in Nederland worden, vooralsnog minder vergaand dan in landen als Italië en Frankrijk, stappen gezet richting ongelijke behandeling van wel of niet gevaccineerden. De Tweede Kamer wil een eigen bijdrage voor toegangstesten. Avondjes uit en evenementen worden dan duurder voor niet-gevaccineerden. Deze week klonk de oproep van drie leden van het Outbreak Management Team en verschillende zorgorganisaties om registratie van wel en niet gevaccineerde medewerkers mogelijk te maken. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen mensen zonder vaccinatie of testbewijs kunnen weren van de werkplek.

Het recht van elk individu

Tegenover de belangen van anderen – collega’s, mede-festivalbezoekers, patiënten – staat het recht van elk individu zelf te bepalen of hij zich laat vaccineren, en ook om die keuze voor zich te houden. Er zijn noodsituaties denkbaar waarin het belang van de samenleving zwaarder telt dan het grondwettelijke recht op lichamelijke integriteit. Daarvan is nu, met de gemiddeld hoge – en hopelijk nog stijgende – vaccinatiebereidheid in Nederland, geen sprake. De vraag moet steeds zijn: staat de zwaarte van een maatregel in verhouding tot de ernst van de situatie?

Een lichte, tijdelijke financiële prikkel, zoals een eigen bijdrage voor een toegangstest voor een avondje uit, is verdedigbaar. Ingrijpen in de werkmogelijkheden van mensen gaat veel verder – te ver, gezien het huidige aantal ziekenhuisopnames. Om bij de zorg te blijven: je mag hopen dat niet gevaccineerde zorgmedewerkers zich verre houden van de meest kwetsbare patiënten, en zonodig vrijwillig om overplaatsing vragen.

Een registratieplicht zou pas aan de orde moeten komen als de situatie in de zorginstellingen opnieuw onhoudbaar wordt, en het glashelder is dat zo’n drastische maatregel de risico’s substantieel vermindert. Tot die tijd rest ook zorgwerkgevers slechts het klemmende beroep op het gezonde verstand van hun medewerkers.