Een regeling voor zelfgekozen levenseinde is niet meer tegen te houden

Dertig jaar geleden, op 19 oktober 1991, startte Huib Drion, voormalig vicevoorzitter van de Hoge Raad, de discussie over het zelfgekozen levenseinde. In een opiniestuk in NRC, ‘Het zelfgewilde einde van oude mensen’, verwoordde hij het schrikbeeld van “...mensen die in een bejaardenhuis alleen maar wat zitten te mummelen en wier leven volledig door anderen wordt gerund. Walgelijk lijkt me dat”. Hij was nogal verbaasd over de ophef die hij veroorzaakte. Want: “Het is toch afschuwelijk om je vader of je partner opgehangen te vinden? Dat kan anders.”

De samenleving is gebouwd op het recht van zelfbeschikking tijdens het eigen leven. Maar zelf beslissen over het eigen levenseinde is in de praktijk lastig zonder afhankelijk te zijn van het oordeel van een arts. En ook niet zonder het risico op vervolging van naasten, want elke handeling van hen kan worden uitgelegd als hulp bij zelfdoding. Het gevolg kan zijn een gevangenisstraf van maximaal drie jaar.

Je zou denken dat Drion met zijn artikel aanleiding zou zijn geweest voor werkelijk historische Kamerdebatten. Maar helaas: het onderwerp heeft het in de afgelopen dertig jaar nooit verder gebracht dan de status van wisselgeld bij coalitievorming. Waarvan, ook dit jaar weer, akte.

Niet zomaar in de schappen van het Kruidvat

Dat staat in schril contrast met de ontwikkelingen in de samenleving. Daar is het gedachtegoed van Drion – als we dat zo mogen zeggen – springlevend. Tal van peilingen en onderzoeken bevestigen steeds weer dat tweederde van de volwassen Nederlanders het idee van regie over eigen levenseinde steunt.

Drion zou daar blij mee zijn geweest. Ook hij had een laatstewilmiddel zeker niet zomaar in de schappen van het Kruidvat willen uitstallen. Ook hij wilde dat de kwetsbaren de bescherming krijgen die ze verdienen, zonder de niet-kwetsbaren te belemmeren in hun recht op zelfbeschikking. Precies zoals de meerderheid van Nederland daar nu ook over denkt.

Met dat regelen is inmiddels haast geboden. Gezien de beschikbaarheid van laatstewilmiddelen via internet en in het buitenland is het huidig overheidsbeleid van ‘tegenhouden’ niet langer vol te houden. In een Nederlandse metafoor: als het water sterker is dan de dijk, dan heb je meer aan boten dan aan extra vingers om in de gaten te steken.

Het is dus niet langer de vraag of zelfbeschikking een goed idee is, maar hoe we die zelfbeschikking kunnen regelen. Moet er een leeftijdsgrens komen? Een wachttijd tussen bestelling en aflevering? Moet het middel in een kluisje zitten dat impulsgebruik helpt voorkómen? Hoe weet ik dat een middel betrouwbaar is? Dat zijn vragen die nu aandacht verdienen.

Bescherming van kwetsbaren

Psychiater Sisco van Veen schreef in de Volkskrant (11 oktober): “Het is een goed onderzocht gegeven dat het in stand houden van bepaalde maatschappelijke drempels een belangrijk onderdeel is van suïcidepreventie”.

Rechtsgeleerde Drion zou het met hem eens zijn. Bescherming van kwetsbaren is een wezenlijk onderdeel van onze beschaving. Maar evengoed moeten mensen die wel in staat zijn om een weloverwogen beslissing over hun levenseinde te maken hun rechten daartoe kunnen uitoefenen.

Na dertig jaar stilstand is het de hoogste tijd dat de politiek de realiteit van vandaag onder ogen ziet. Ze moet serieus werk maken van die zoektocht naar mogelijkheden voor een door de overheid gereguleerd, betrouwbaar levensbeëindigend middel, waarmee mensen weloverwogen voor een zorgvuldige en waardige zelfdoding kunnen kiezen. Daarnaast moet de regelgeving ten aanzien van strafbaarheid van hulp bij zelfdoding worden aangepast. Zodat zij die kiezen voor een waardige dood in eigen regie, openlijk steun kunnen vragen en ontvangen.

Zo hoeven zij niet in eenzaamheid of met angst voor vervolging van dierbaren te sterven. Ook hoeft dan niet te worden gekozen voor een gewelddadige suïcide die veel leed toebrengt aan omstanders en familie.

Lees ook:

De euthanasiewet biedt behoorlijk wat ruimte bij de wens om te sterven

Die twintig jaar oude wet blijkt redelijk wat ruimte te bieden, meer dan sommigen wellicht dachten. Beginnende dementie, of angst daarvoor, psychiatrische aandoeningen, of een optelsom van lichamelijke en psychische ouderdomskwalen kunnen reden zijn voor het honoreren van een euthanasieverzoek.

Jos van Wijk, verdacht van hulp bij zelfdoding: ‘We schuren langs de rand, maar houden ons aan de wet’

Het is ‘te gek voor woorden’ dat hulp bij zelfdoding verboden is, vindt Jos van Wijk, voorzitter van Coöperatie Laatste Wil. Zelf is hij altijd binnen de grenzen van de wet gebleven, stelt hij.