Een referendum stelt niet de vrijheid, maar de macht centraal

De uitspraak die deze week het langst in mijn hoofd bleef rondspoken, kwam uit de mond van het SP-Kamerlid Michiel van Nispen. In het Kamerdebat over het correctieve referendum noemde hij dit instrument ‘eigenlijk het meest democratische middel dat denkbaar is’.

De uitspraak kreeg een extra dramatische lading bij het vooruitzicht dat de Tweede Kamer dit referendum komende dinsdag ten grave zal dragen. Een geval van recidive. Eerder sneuvelde het in de Eerste Kamer, 23 jaar geleden in de Nacht van Wiegel, de liberale senator die zijn overtuiging hoger aansloeg dan fractiediscipline en coalitiebelang.

De verdeeldheid van het volk

Nu zal de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging het lot bezegelen, gewoon op klaarlichte dag. Is het niet ongerijmd dat het parlement een instrument versmaadt dat onze democratie zou perfectioneren? Van Nispen voerde twee krachtige argumenten aan. Het zou de mensen meer zeggenschap geven over hun eigen leven en aldus helpen het vertrouwen in de politiek op te krikken. Daar ligt dus winst in het verschiet.

Hoewel hij met het woordje ‘eigenlijk’ blijk gaf zelf ook wat te twijfelen, had Van Nispen wel een punt. Het bindende correctieve referendum zou in principe het laatste woord over wetten aan het volk toekennen. Aldus zou het inhoud geven aan het democratiebegrip, als dit letterlijk wordt opgevat als de heerschappij van het volk, althans van minimaal de helft van het volk plus één. Maar daar zit precies het probleem.

Een referendum drukt niet de wil van het volk uit, maar de verdeeldheid van het volk en dan nog op een grove manier met voorbijgaan aan de schakering van opinies.

Dat raakt regelrecht de kern van het probleem: het stelt niet de vrijheid, maar de macht centraal, op een wijze die diametraal staat op de democratie zoals die zich bij ons heeft ontwikkeld. De essentie daarvan is het intomen van de macht, in wiens handen ook, en de bescherming van de rechten en vrijheden van de individuele burger.

Dat is het beslissende onderscheid tussen een vrije democratie en onvrije, autocratische regimes die zich nog wel graag als democratie afficheren. Kijk maar naar een land als Wit-Rusland om te zien hoe referenda de weg hebben geëffend voor tiranniek bewind onder de dekmantel van volksmacht. Het zegt iets dat partijen in ons parlement die autoritair worden geleid en een gesloten karakter hebben, zoals de PVV en het Forum voor democratie, de felste voorstanders van het referendum zijn.

Politiek bankroet van onze democratie

Nog afgezien van de principiële bezwaren is moeilijk in te zien hoe burgers met dit instrument meer greep op hun leven zouden krijgen. De drempel om met succes een door beide Kamers aangenomen wetsvoorstel weg te stemmen (ruim 5 miljoen stemmen) is heel hoog. Zo hoog dat als het wel zou lukken, dat in feite het politieke bankroet van onze representatieve democratie betekent.

In dat opzicht is er geen reden voor luchtigheid. Als een van de grote voordelen van het vertegenwoordigende stelsel is vaak aangevoerd dat het de besten zou selecteren. De sociaaldemocratische denker Willem Bonger trok in de jaren dertig een parallel met het vrije verenigingsleven, waar leden geneigd zijn de bekwaamste mensen in het bestuur te kiezen. Bevalt het niet, dan worden zij een volgende keer weggestemd. Bonger leidde daaruit af dat in de democratie ‘iets onmiskenbaar natuurlijks zit, want men is er als vanzelf toe gekomen’.

Hij schreef dat in de tijd dat Nederland nog verzuild was en zich in en vanuit de zuilen een politieke cultuur vormde. Die cultuur was een sterke drager van onze democratie en bracht meer of minder sterke leiders voort, die hun pappenheimers kenden, en omgekeerd. Hoe is dat in het ontzuilde Nederland? In de PvdA is er verlegenheid over de opvolging van de opgestapte Lilianne Ploumen, in de VVD over wie Mark Rutte moet opvolgen. Het CDA kampt al jaren met het leiderschapsprobleem en klampt zich nu vast aan een passant die een stemmentrekker leek.

Een teken van onmacht

Tot voor kort brachten de grote partijen hun leiders voort, nu maken de leiders nog gebruik van het etiket van hun partij, of creëren een nieuw merk, zoals Emmanuel Macron met zijn beweging ‘En Marche’. In Frankrijk zijn de volkspartijen verdwenen, in Nederland is hun einde in zicht. In dat perspectief is het politieke debat over referenda toch vooral een teken van onbeholpenheid en onmacht afgehaakte burgers bij de democratie te betrekken.

De ontzuiling verklaart ook dat het krachtenveld fragmenteert en er geen energie loskomt bij de onbezielde pogingen PvdA en GroenLinks bijeen te brengen. De politieke partij behoort klaarblijkelijk tot de stervende oude vormen. Nieuwe gedachten over de vormgeving van onze vertegenwoordigende democratie zijn tegelijk hard nodig bij de diepe bestuurlijke en politieke crisis waarin ons bestel verkeert.