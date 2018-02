Een rafelend afscheidingsfront in Catalonië

Het was een reactie op het vlagvertoon waarmee de Catalaanse separatisten hadden laten weten dat ze liever alléén verder wilden. Maar in Madrid was van enige strijdvaardigheid niets te merken. Het onderwerp werd gemeden als de pest; mensen hadden er hun buik van vol. Alleen op de sociale media deden de Puigdemont-grappen het nog goed.

Het Catalaanse onafhankelijkheidsstreven is verzand in een kat-en-muisspel waarin niemand meer weet hoe het verder moet. De Spaanse regering houdt zich gedeisd, in de overtuiging dat de tijd in haar voordeel werkt. In Catalonië zelf begint het afscheidingsfront rafels te vertonen. Terwijl de ene partij koppig vasthoudt aan een nieuwe ambtstermijn voor Carles Puigdemont als ‘president’, zoekt de voornaamste coalitiepartner achter de schermen naar een alternatief. De leiders daarvan zitten nog altijd in hechtenis, terwijl de voorman van het beoogde nieuwe vaderland uit de andere partij in België een villa huurde voor wat kennelijk een lang verblijf zou gaan worden.

Dat Puigdemonts optrekje uitgerekend in Waterloo stond, was voor menigeen een veeg teken

Dat dat optrekje uitgerekend in Waterloo stond, was voor menigeen een veeg teken. Intussen zijn Puigdemonts verhuisplannen weer van de baan. Een Belgische krant onthulde het adres; het lek zou afkomstig zijn uit de omgeving van Puigdemont zelf. Was het misschien een afleidingsmanoeuvre geweest om de leider zelf gemakkelijker Catalonië en vervolgens het gebouw van het regioparlement te kunnen binnensmokkelen? Een uitstapje naar Denemarken was eerder al zonder incidenten verlopen – op de kritische ontvangst die hem daar een koude douche bezorgde na, misschien.

Intussen beginnen ook in Catalonië de tegenstanders van onafhankelijkheid zich te roeren. Niet met militant vlagvertoon maar voornamelijk met humor. Als de regio het recht heeft zich af te scheiden van Spanje, dan hebben ook de ‘remainers’ dat recht – zo opperden zij. Aldus werd Tabarnia geboren: de streek waar de meerderheid van de bevolking het liefst bij Spanje blijft.

Dat zijn vooral de dichtbevolkte streken: Barcelona en Tarragona. Een meerderheid kregen de separatisten alleen maar in het parlement omdat in de ommelanden een stem meer dan twee keer zo zwaar telt als in de stad. Die zouden dan als het onafhankelijke Catalonië overblijven: als een oorschelp geplooid rond het dubbel-afgescheiden en dus gewoon weer Spaanse grondgebied ‘Tabarnia’.

Wat begon als een grap, is dat nog steeds – maar begint wel steeds luidruchtiger te worden. De intitiatiefnemers ervan zijn een webkrant gestart om de ‘remainers’ een stem te geven, zo meldde de website Spanje Vandaag. ‘Tabarnia Today’ is te lezen in het Spaans, Engels en Catalaans en laat gedetailleerd zien hoe separatistische groepen en partijen sinds tientallen jaren proberen de regio afscheidingsbereid te maken. Het onderwijs speelt er een grote rol in, bestuurlijke organen moesten langzaam rijp worden gemaakt – en de centrale Spaanse regering verleid tot een gewelddadige reactie. De uitgelekte plannen, belangrijk bewijsmateriaal voor het gerecht tegen de voorlieden ervan, zijn op hoofdlijnen zelfs te lezen in een soort Nederlands.

Maar het aardigst is de toespraak van de ‘president van Tabarnia’ zelf: net als Puigdemont uiteraard in ballingschap. Vandalen hebben alles in het land vernield, aldus ‘president Boadella’, in werkelijkheid de voormalig leider van de theatergroep Els Joglars. Ze hebben Catalonië verdeeld, humor onmogelijk gemaakt, families, vriendschappen en bedrijven vernield en leiden het land naar een bankroet. Maar eindelijk heeft in Tabarnia het gezond verstand gezegevierd. Geen indoctrinatie van kinderen meer op school, weg met de haat van de ene buur jegens de andere. In het land is plaats voor iedereen, zonder dat de een de ander als verrader met de nek aankijkt.

Heren, dieven en vandalen, uw capriolen met publieke fondsen zijn voorbij 'President Boadella' van Tabarnia, dat bij Spanje wil blijven.

Ja, ik ben een clown, zegt Boadella. Maar lang niet zo erg als de politici die zich daarin grootmeesters hebben getoond. Als professionals in het verduisteren van overheidsgeld waren ze onovertroffen. Maar het is genoeg geweest. ‘Heren, dieven en vandalen, uw capriolen met publieke fondsen zijn voorbij. Het zegevierende Tabarnia heeft voor u dít zeer Catalaanse antwoord…’ En hij maakt een gebaar dat in de hele Mediterrane wereld wordt verstaan: je kunt de pot op. Het ‘statieportret’ dat de krant eronder afdrukt geeft er een officieel tintje aan.