Een raamexploitant is nog geen pooier

In een uitgebreid artikel over de Haagse Doubletstraat wordt ook een korte passage aan Non Nobis gewijd (Trouw, 24 maart). Non Nobis wordt in de mond gelegd een plek te willen realiseren waar vrouwen op een veilige manier hun werk kunnen verrichten, waar ze zelf de baas zijn en niet de pooiers en raamexploitanten. Deze zin impliceert dat sekswerkers nu niet veilig zijn, omdat ze voor een exploitant werken.

Lees verder na de advertentie

Dat is niet zoals wij het zien. Exploitanten moeten vandaag de dag aan veel voorwaarden voldoen en worden door de gemeente ook gecontroleerd. Voldoen ze hier niet aan, dan raken ze de vergunning kwijt. Wij hebben geen mening over hoe de exploitanten hun onderneming runnen.

Een exploitant is een ondernemer met een vergunning. Rond 'pooier' hangt de sfeer van uitbuiting. Jaap de Boer

Exploitanten worden in het artikel op één lijn gezet met pooiers. Een exploitant is een ondernemer met een vergunning. Een pooier is een nogal vaag begrip. Meestal wordt daarmee bedoeld: een man die anderen als prostituee laat werken om daar zelf financieel beter van te worden. Rond 'pooier' hangt de sfeer van uitbuiting. In het regeerakkoord is sprake van een pooierverbod, al is niet duidelijk wat daaronder wordt verstaan. Welke activiteit nu is toegestaan, maar na een pooierverbod niet meer, is onduidelijk.

Trouw schrijft dat de gemeente er niets voor voelt om de exploitatie op zich te nemen en dat een marktpartij zich nog niet heeft gemeld. Non Nobis heeft zich juist wel gemeld als potentiële investeerder. Het klopt dat het hierna stil is geworden aan de kant van de gemeente. Wij willen graag de nieuwe locatie realiseren en deze verhuren aan exploitanten die de positie van de sekswerker centraal willen stellen, bij voorkeur een collectief van sekswerkers dat gezamenlijk de rol van exploitant invult.

De vraag aan de gemeente is om haar verantwoordelijkheid te nemen inzake ruimtelijke ordening, de sekswerkers en de omgeving van de Doubletstraat.

Waar gaat het ons om? In onze aanpak staat de positie van de sekswerker centraal. We realiseren veilige, schone en transparante werkplekken met toegang tot gezondheidszorg en maatschappelijk werk. En het vele geld dat verdiend wordt, wordt besteed ten behoeve van de sekswerkers. Een onafhankelijke stichting zorgt daarvoor.

Wij denken dat dit model een oplossing kan bieden voor Den Haag. In de eerste plaats voor de sekswerkers. Maar ook voor de buurt, die nu veel hinder ondervindt van de randverschijnselen van de raamprostitutie.

Lees ook: De verbeten strijd tegen de 'goedkoopste prostitutiestraat' van Nederland