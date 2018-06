Een proces over de MH17 is kansloos, geef het op

Op de dag van de ramp met MH17, 17 juli 2014, heeft de Nederlandse regering zichzelf in een tunnelvisie van straf en schadeloosstelling gezet. Aan het einde van de tunnel moesten de schuldigen gevonden, berecht en gestraft worden en het oog was daarbij direct al op de Russische staat gericht. Gezien vanuit die tunnel raakten belangrijke vragen uit het zicht en werden andere manieren van omgang met de ramp verduisterd.

Allereerst is belangrijk te beseffen dat het passagiersvliegtuig MH17 in een oorlogszone vloog. Oekraïne bombardeerde locaties in de volksrepublieken Luhansk en Donetsk. De media hadden in de weken voor de ramp uitgebreid bericht hoe separatisten daar, mogelijk met Russische steun, Oekraïense militaire vliegtuigen uit de lucht hadden geschoten. Het passagiersvliegtuig MH17 was op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats en verschillende partijen waren daarvoor verantwoordelijk.

Vluchtplan

Allereerst had de vliegmaatschappij het vluchtplan moeten aanpassen. De verdediging van de Oekraïense luchtvaartautoriteiten dat de separatistische afweer niet hoger reikte dan zes kilometer en er dus op tien kilometer hoogte veilig kon worden gevlogen, is een absurde en verwijtbare fout. De luchtvaartautoriteiten in Kiev hadden het luchtruim volledig moeten sluiten.

Tenslotte is de vraag belangrijk wat het motief kan zijn van Russische militairen van de 53ste brigade uit Koersk om met een Buk-raket de MH17 neer te halen. Het Russische leger had geen belang noch motief en daarmee lijkt de meest waarschijnlijke optie dat er sprake was van een afschuwelijke fout. Het onderzoeksteam MH17 verklaarde in 2017 zelf dat de ramp 'zeer waarschijnlijk een vergissing' was.

Zeer waarschijnlijk is het neerstorten van de MH17 daarmee collateral damage bij de afscheidingsoorlog in Oost-Oekraïne. Nederlandse media hebben in hun koudeoorlogs-wantrouwen jegens Rusland die optie jarenlang in hun analyses ondergewaardeerd.

Dat het neerschieten van de MH17 een straf­rech­te­lijk misdrijf is, is nog maar de vraag als er sprake is van een 'vergissing' in een oor­logs­si­tu­a­tie

De Russen krijgen kritiek niet mee te werken aan het onderzoek. Maar is dat vreemd? De JIT-onderzoekscommissie bestaat uit deskundigen uit landen met slachtoffers. Experts uit Rusland, Luhansk of Oekraïne zijn er niet bij betrokken. Bij monde van president Poetin spiegelen de Russen redelijkerwijze terug dat Russische contra-expertise een eis is voor erkenning van de onderzoeksresultaten.

Het JIT en de Nederlands regering stellen herhaaldelijk dat het neerschieten van de MH17 een strafrechtelijk misdrijf is. Dat is nog maar de vraag als er sprake is van een 'vergissing' in een oorlogssituatie. Het is echter ondenkbaar dat Rusland zijn eigen militairen gaat uitleveren voor een strafrechtsproces in Den Haag. Ook de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk of Nederland zouden nooit hun eigen militairen uitleveren en zeker niet bij collateral damage.