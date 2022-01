Een president mag dingen geheimhouden, maar mag ex-president Trump dat ook? Die vraag ligt nu bij het Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof mag het zeggen: heeft ex-president Trump het recht om allerlei documenten uit zijn laatste jaar in het Witte Huis uit handen van het Congres te houden?

Een onderzoekscommissie van het Huis van Afgevaardigden heeft ze opgevraagd bij het Nationaal Archief, waar dat soort documenten, digitaal of op papier, heen gaan als een president vertrekt. Memo’s, emails, smsjes, appjes, alles wat maar verband kan houden met de stormloop op het Capitool op 6 januari vorig jaar wil de commissie zien.

Want dat kan veel licht werpen op hoe de inval werd georganiseerd, door wie, en met welk doel. Was het een spontane explosie van woede over het verlies van Trump, onbedoeld veroorzaakt door diens hardnekkige ontkenning dat Biden eerlijk had gewonnen? Of was het een door mensen uit Trumps omgeving georganiseerd plan, al dan niet met zijn instemming, om te voorkomen dat het Congres die dag zijn verlies officieel maakte?

Trump ziet dat natuurlijk heel anders. Hij spande een proces aan tegen de voorzitter van de commissie, en eiste dat die zou afzien van het opvragen van de documenten.

Trouw-correspondent Bas den Hond (standplaats Boston) schrijft wekelijks een column over de Amerikaanse politiek. Lees ze hier terug.

Argumenten van tafel geveegd

Maar achtereenvolgens een rechter in Washington en het hof van beroep in de hoofdstad veegden zijn argumenten van tafel. Nu heeft Trump het Hooggerechtshof gevraagd om een eindoordeel. Hij beroept zich daarbij op het principe dat president en het uitgebreide ambtenarenapparaat dat hem adviseert meer geheim mag houden dan andere overheidsdiensten.

De VS hebben een behoorlijk sterke traditie op het gebied van openbaarheid van bestuur, maar die houdt op bij de poort van het Witte Huis. Het staatshoofd moet immers in alle vrijheid informatie en suggesties kunnen krijgen van zijn medewerkers. Die moeten zich geen zorgen hoeven te maken dat teksten of geluidsopnamen van bijvoorbeeld halfbakken ideeën uit een brainstormsessie later in de publiciteit komen.

Dat recht hebben Trump en de presidenten voor hem te danken aan Richard Nixon, die tijdens de Watergate-affaire vocht om bandopnamen van gesprekken in het Oval Office geheim te mogen houden. Het hof oordeelde dat presidenten een recht op geheimhouding hebben. Maar het voegde daaraan toe dat dit recht niet onbegrensd is. Nixon moest de banden afstaan omdat er sprake was van mogelijke ambtsmisdrijven.

Biden oordeelt dat Trumps documenten naar commissie mogen

Dat kan bij Trump ook een rol spelen. En hij heeft nog een probleem: hij is geen president meer, ook al roept hij honderd keer dat hij de verkiezingen in november vorig jaar eigenlijk gewonnen heeft. Joe Biden heeft nu als president zeggenschap over alle geheime documenten van het Witte Huis, zeiden de lagere rechtbanken, ook over die van vorige presidenten. Als iemand het recht op geheimhouding daarvan moet verdedigen, dan is hij de aangewezen persoon.

En Biden heeft geoordeeld dat het in dit geval belangrijker is dat de commissie de meeste gevraagde documenten krijgt.

Ze weigeren is “niet in het belang van de Verenigde Staten”, schreef zijn juridische adviseur, Dana Remus, aan de directeur van het Nationaal Archief, dat de stukken bewaart. “De opstand die plaatsvond op 6 januari, en de buitengewone gebeurtenissen eromheen, moeten onderwerp zijn van grondig onderzoek, om te zorgen dat iets dergelijks nooit meer gebeurt.”

En ze voegde eraan toe dat het voor de hand ligt dat het Congres op basis van het onderzoek wetten aanpast of nieuwe wetten aanneemt. Dat is een reactie op het argument van Trump dat de commissie helemaal geen wetten voorbereidt, maar alleen bezig is om “bewijsmateriaal boven water te halen ten behoeve van een strafklacht tegen hem.”

Wel of geen uitspraak?

Het touwtrekken kan nog lang duren. Als het Hooggerechtshof de zaak interessant genoeg vindt als een gelegenheid om precies uit de doeken te doen wanneer een president nu wel of niet een recht op geheimhouding heeft, dan neemt het de zaak in behandeling, zet een mondelinge behandeling op de agenda en doet uiterlijk in juni uitspraak.

Dat zou jammer zijn voor de commissie, en de Democraten die er de meerderheid in hebben. Ze willen namelijk in de zomer al met een voorlopig rapport komen, en in de herfst, niet toevallig net voor de congresverkiezingen van november, met een eindrapport. Zo’n behandeling door het Hooggerechtshof gooit dat schema door de war, want er gaat een hoop tijd zitten in het bestuderen van al die documenten en het natrekken van de verdenkingen die er misschien uit naar boven komen.

Maar het Hooggerechtshof kan de zaak ook gewoon wegwuiven. Dat gebeurt met de meeste verzoeken om een oordeel die daar worden ingediend – het hof laat dan de uitspraken van de lagere rechters in stand. Dat kan begin deze maand al gebeuren, na de eerste vergadering van de hoge rechters in het nieuwe jaar.

In dat geval stromen binnen een paar weken of misschien zelfs dagen de gegevens binnen over de gesprekken die Trump en zijn medewerkers rond en op 6 januari 2021 voerden met elkaar en met aanhangers buiten het Witte Huis. Dan gaan er namen vallen, en hebben vermoedelijk heel wat mensen iets uit te leggen.

Nu al is de commissie aan een aantal prominente politici aan het trekken om zich te laten verhoren. De toenmalige stafchef van Trump, Mark Meadows, heeft geweigerd en tegen hem is daarom een strafklacht ingediend. Aan twee Republikeinse leden van het Congres, Jim Jordan en Scott Perry, is gevraagd vrijwillig te vertellen met wie ze hebben gebeld die dag en waarover dat ging. Ze zijn nog niet gekomen.