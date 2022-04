Een populistisch front?

Bij het tv-programma Goedemorgen Nederland was vrijdag commentator Robert van de Roer stellig: het beste wat Nederland kan overkomen is dat Emmanuel Macron de Franse presidentsverkiezingen wint. Zondag wordt in Frankrijk al gestemd (eerste ronde) met in totaal twaalf kandidaten. De Roer benadrukte vooral de goede band die tussen Mark Rutte en Macron bestaat. Het is ontegenzeggelijk waar: die twee kunnen het uitstekend met elkaar vinden. Ze prikken samen graag een vorkje tijdens bilaterale etentjes en wisselen regelmatig berichten op hun smartphones. Maar wijzen die twee neuzen naar dezelfde richting binnen de EU?

Vorig jaar noteerde dagblad L’Est Républicain dat de Nederlandse premier ‘het zuinige kamp’ leidt, terwijl de Franse president ‘het verkwisterskamp’ aanvoert. En de krant wierp de vraag op of Rutte een ‘vrek’ is? ‘Ja, te oordelen naar de bescheidenheid van zijn flat en de tweedehands Saab waarin hij rijdt als hij niet fietst. Is hij egoïstisch? Niet echt, hij geeft lessen op een middelbare school.’ Hoe dan ook, Rutte hoeft zich niet al te druk te maken over de herverkiezing van zijn maatje. Die lijkt al veiliggesteld. Althans op papier.

Ervan uitgaande dat de rechtspopulist Marine Le Pen, na Macron, zich ook voor de tweede ronde kwalificeert, zou haar eventuele (maar niet waarschijnlijke) overwinning een domper zijn, ook voor Europa. Wie wil nou in deze troebele tijden een bewonderaarster van Vladimir Poetin in het Elysée-paleis? Ook al heeft Le Pen sinds de oorlog in Oekraïne tactisch afstand genomen van haar model.

Van je stoel vallen

Maar mij lijkt het dat de focus leggen op die twee favorieten voor de tweede ronde geen recht doet aan de werkelijke politieke situatie in Frankrijk. Wie nu naar het grotere verband zoekt en zich niet blindstaart op het vooraangekondigde eindresultaat, dreigt morgenavond van zijn stoel te vallen. Men zal ontdekken dat de Franse middenpartijen als nooit tevoren zijn gekrompen en de extremen het land electoraal hebben opgeslokt. De vier overgebleven middenpartijen zullen volgens de laatste peilingen nog net 41 procent halen. Het centrum met Macron haalt volgens de peilingen 26 procent, de liberalen met Valérie Pécresse 9, de groenen met Yannick Jadot 4 en de socialisten met Anne Hidalgo 2 procent (!).

Dit schamele totaal is weliswaar iets groter dan dat van radicaalrechts met de drie kandidaten Le Pen, Zemmour en Dupont-Aignan (34 procent). Maar dan te denken dat radicaallinks met Jean-Luc Mélenchon (17 procent) plus een communist en twee Trotskisten, rond de 21 procent gaat scoren. Van extreemlinks tot extreemrechts haalt dus zondag het Franse populisme een meerderheid van tegen de 55 procent.

Ook al kunnen rechtse en linkse populisten elkaars bloed wel drinken, dit geldt niet voor al hun kiezers. Zeker wanneer het cement van een (onnatuurlijk) populistisch front het ressentiment tegen de ‘arrogante’ Macron wordt. Nog een laatste peiling: 7 op de 10 Fransen wil van president veranderen. Spannend voor de vriend van Mark Rutte wordt het morgen misschien toch wel.

