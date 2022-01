Een politicus kan altijd nog aan de bak als opiniemaker

Toch opmerkelijk: de eind vorig jaar ontslagen staatssecretaris Mona Keijzer zei in deze krant dat zij denkt dat ze het maatschappelijk debat beter buiten dan binnen de politiek kan voeren. Zij denkt dat zij “op een actieve en onafhankelijke manier meer van betekenis kan zijn dan in de Tweede Kamer, als één van de 150.” Wij hadden altijd het idee dat de Tweede Kamer dé plek is voor het maatschappelijk debat.

Als Keijzer zich de komende tijd inderdaad vaker aan de talkshowtafels zal laten zien, dan zal ze daar waarschijnlijk veel oud-collega’s tegenkomen. Het gaat vaak over oud-politici die werk vinden in de lobbysector, het bedrijfsleven of als burgemeester. Voor wie daar geen zin in heeft, staan de microfoons in Hilversum en de krantenkolommen altijd open.

Het voormalige Haagse VVD-raadslid Frits Huffnagel heeft zich helemaal toegelegd op communicatie, valt op zijn website te lezen. Daar vat hij samen dat hij bij De Wereld Draait Door en Pauw & Witteman aan tafel zat. Verder, schrijft hij, “wil ik nog weleens gevraagd en ongevraagd mijn mening ventileren.” Huffnagel heeft daarbij een dik pluspunt: het voormalige raadslid in Den Haag zat hoog in de boom bij de VVD, waar hij de campagne leidde om Mark Rutte partijleider te maken. Rutte versloeg toen Rita Verdonk, die overigens weer politiek actief wil worden in de Haagse gemeenteraad – maar daarover in een volgende Plein ongetwijfeld meer.

Lijnrecht in tegen de partij

Al heel wat jaren schrijft VVD-coryfee Hans Wiegel een column in De Telegraaf. De voormalig minister geeft de lezer vaak een adequate samenvatting van wat er die week in Den Haag is gebeurd, gelardeerd met zinnen als ‘Dat wordt spannend!’ of ‘We gaan het zien’.

Een andere opvallende columnist in die krant is Ronald Plasterk, vooral omdat hij in veel van zijn stukken lijnrecht ingaat tegen wat zijn partij, de PvdA, vindt. Nog maar vijf jaar geleden verdedigde hij als minister onder meer het energieakkoord, dat het startsein gaf voor de aanleg van grote windparken op zee. Inmiddels vindt Plasterk windmolens ‘horizonvervuiling’, pleit hij geregeld voor kernenergie en noemt hij GroenLinks, de partij waarmee zijn PvdA nu zo innig samenwerkt, lid van “de totalitaire anti-vooruitgangskerk”.

Het is verleidelijk voor oud-politici om zich te keren tegen de partij waarvoor zij actief waren. Zihni Özdil, de voormalig columnist die ooit bij GroenLinks werd binnengehaald als ‘vrijdenker’, moet helemaal niets meer hebben van links en de ‘woke-gekte’ die zijn partij volgens hem kenmerkt. Ook ziet Özdil, die de fractie werd uitgezet toen hij zich tegen het leenstelsel keerde, zich als de opvolger van Pim Fortuyn, die net als Özdil columns schreef in Elsevier.

‘Joost Ongenuanceerdmans’

Uit onze niet-representatieve peiling komt het beeld naar voren dat rechtse politici zich eerder voelen aangetrokken tot het vak van ‘opiniemaker’ dan linkse. Overigens worden die mediapersoonlijkheden vaak zelf óók politicus. Thierry Baudet was columnist voor NRC Handelsblad en lid van het filosofische elftal van Trouw, voordat hij Forum voor Democratie begon.

Forum-afsplitsing JA21 maakt het helemaal bont. De partij werd opgericht door Joost Eerdmans – eerst politicus, toen opiniemaker ‘Joost Ongenuanceerdmans’ bij WNL, daarna weer politicus – en Annabel Nanninga, die haar stukjes onder meer publiceerde bij ThePostOnline. En dan zit ook voormalig NRC-columnist Derk Jan Eppink nog bij JA21.

Eppink raadde zijn Twittervolgers vorige week nog aan om een column te lezen waarin werd opgeroepen om het nieuwe stikstoffonds niet te vullen met 25 miljard, maar met 25 miljoen euro. Geschreven door, jawel, Ronald Plasterk.

