Een plastic-taks is niet genoeg

Eerder al heeft een winkelmedewerker enige lagen plastic van de grootverpakking verwijderd waarmee die is aangekomen vanaf de distributeur.

Plastic omringt ons in steeds grotere hoeveelheden. Niet altijd is de noodzaak van een verpakking duidelijk. Dat plastic zoveel wordt toegepast heeft zeker ook te maken met de prijs. Het is spotgoedkoop. Dat wil zeggen, de productie ervan. Maar de prijs voor het milieu is juist heel hoog. Het materiaal breekt traag af, het is sterk genoeg om te overleven in oceanen, op kale vlakten. In elk klimaat, in elk landschap. In zekere zin dus duurzaam, maar dan op een voor het milieu belastende manier.

De vervuiling met plastic is dan ook een wereldwijd probleem. De Europese Commissie probeert met het voorstel voor een Europese plastic-taks een bijdrage te leveren aan de aanpak ervan. Door bijvoorbeeld 80 cent te heffen op elke kilo verpakkingsplastic die niet gerecycled wordt, wil de EC stimuleren dat er geïnvesteerd wordt in slim hergebruik en daarnaast de toepassing van niet-recyclebaar plastic terugdringen.

Van het plastic dat Europeanen gebruiken, gaat meer dan de helft naar de verbranding of de vuilnisbelt. Lang niet al het plastic is te recyclen en met gerecycled plastic kan niet heel veel meer gedaan worden dan er bermpaaltjes of straatmeubilair van maken. Er zijn wel mooie initiatieven. Zo wil pionier-ondernemer Bin2Barrel van niet-recyclebaar plastic brandstof voor schepen maken. Heel loffelijk, net als het voornemen van de EC om plastic-taks te heffen.

Net als bij het vliegen, maakt ook bij plastic vooral de lage prijs het probleem groter

Antiplasticbeleid richt zich vaak op het afval. Maar deze nijpende kwestie moet ook bij de bron worden aangepakt. Net als bij het vliegen, maakt ook bij plastic vooral de lage prijs het probleem groter. Alle reden om de vervuiling en het opruimen ervan mee te berekenen in de prijs van plastic verpakkingsmateriaal en van plastic producten. Een belasting op elke kilo plastic die in de verbrandingsoven verdwijnt in plaats van in de recycling, dat is prima. Maar daarmee voorkom je niet al het zwerfplastic dat zich in grote hoeveelheden over de aarde verspreidt.

Alleen een heffing aan het begin van de productie kan daar enige invloed op uitoefenen. Daarmee gaan de prijzen omhoog. Een kleine rem, wellicht, op het uitdijen van dit ernstige vervuilingsprobleem.

