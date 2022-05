Een pijnlijke primeur voor de Eerste Kamer: te veel lege stoelen

Druk, druk, druk is tegenwoordig ook de Eerste Kamer. De agenda puilt uit. Daarom leek het deze week aanvankelijk een goed idee om bij uitzondering ook een keer te vergaderen op maandagavond en niet alleen op de vaste dinsdag. Maar toen voorzitter Jan Anthonie Bruijn vlak voor aanvang van deze extra bijeenkomst de presentielijst zag, kon hij het bedrijfsongeval misschien al zien aankomen.

Te weinig senatoren waren komen opdagen. Druk met andere bezigheden in het land. Hoe de voorzitter ook turfde, hij kon niet aan de verplichte minimale aanwezigheid van 38 senatoren komen. Het zogeheten quorum was niet gehaald. Telefoontjes van diverse fracties om op de valreep extra senatoren naar Den Haag te roepen, hadden enig effect maar haalden uiteindelijk te weinig uit. De teller bleef steken op 37 aanwezigen. Precies één te weinig om een vergadering van de Eerste Kamer rechtsgeldig te laten zijn.

De maidenspeech van Hiddema ging niet door

De Eerste Kamer heeft een pijnlijke primeur op zijn naam gezet. Voor het eerst is het niet gelukt een vergadering die in de senaat al was uitgeroepen, nog dezelfde dag door te laten gaan. Na anderhalf uur wachten of het quorum alsnog gehaald kon worden, hakte Kamervoorzitter Bruijn om 19.00 uur de knoop maar door. Het ging die dag niet meer lukken.

Ministers Dilan Yesilgöz (justitie) en Franc Weerwind (rechtsbescherming) zaten al klaar voor het debat, maar zij kregen het bericht dat ze naar huis konden gaan. Of ze de volgende ochtend terug wilden komen. Datzelfde verzoek kreeg staatssecretaris Gunay Uslu (cultuur). Dinsdagochtend om 9.00 uur kon de uitgestelde vergadering alsnog doorgang vinden. Toen werd het quorum wel gehaald.

Degene die er nog het meeste last van had, was senator Theo Hiddema, afgesplitst van Forum voor Democratie. Hiddema staat erom bekend dat hij zelden aanwezig is bij de plenaire debatten in de Eerste Kamer. Zelf heeft hij nog nooit aan een debat meegedaan. Maar uitgerekend bij dit debat op maandagavond had hij zich, voor de allereerste keer sinds zijn benoeming als senator in 2021, aangemeld als spreker. Het zou dus zijn maidenspeech worden. Hij had van tevoren gewaarschuwd dat hij niet op tijd bij het debat kon arriveren, omdat hij maandag elders in het land als advocaat moest optreden in een rechtszaak.

Stemmen over een gevoelig onderwerp

‘Pissig’ hield hij dinsdag alsnog zijn maidenspeech. Het zag er nog wat onwennig uit. “Waar zit het knopje van de microfoon”, vroeg hij zich af, voor hij een betoog afstak over zijn “chagrijn over het verval van de rechtsstaat in het algemeen”.

Ook in de Tweede Kamer zorgt het quorum soms voor stress, als opeens blijkt dat er te weinig Kamerleden aanwezig zijn om de vergadering te kunnen openen. Maar de keren zijn zeldzaam. In 2015 had de Tweede Kamer zich verslapen en kon de ochtendvergadering niet beginnen, op de dag na de verkiezingsavond van de Provinciale Statenverkiezingen. Na drie kwartier uitstel – en telefoontjes om iedereen op te trommelen – was het probleem opgelost.

Berucht is hoe de Tweede Kamer in 2020 het quorum gebruikte om te voorkomen dat er gestemd zou worden over een gevoelig onderwerp. De oppositie wilde in coronatijd hoofdelijk stemmen over een verhoging van een bonus voor de zorg. Maar de fracties van de coalitie waren al spoorslags verdwenen. Ze vertrokken, mede uit protest tegen het feit dat de oppositie van alle 150 Kamerleden de persoonlijke aanwezigheid eiste. Kamervoorzitter Khadija Arib liet nog uitzoeken hoeveel leden er in het Kamergebouw aanwezig waren. Maar de stemming liet ze maar achterwege. Ze wist al: het quorum zou toch niet gehaald worden.

Top 3 quorum niet gehaald 1 Eerste Kamer is te druk 2 Tweede Kamer verslaapt zich 3 Coalitie wil niet stemmen over zorgbonus