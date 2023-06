Een pijnlijke misstap van de ChristenUnie

Het lijkt een open deur, het speciale voorwoord op de eerste pagina van het verse provincieakkoord in Flevoland. Maar met een coalitie waarin de ChristenUnie bereid is samen te werken met de PVV is niets vanzelfsprekend.

‘Wij zijn van en voor álle Flevolanders en vinden dat alle Flevolanders, binnen de grenzen van onze rechtsstaat en conform artikel 1 van de Grondwet, het recht hebben om te zijn wie ze zijn en te geloven wat ze geloven en niet geloven’.

De kleine christelijke partij ligt onder vuur vanwege het verbond met de partij van Geert Wilders. Ook al gebeurt het in Flevoland, op ruime afstand van het Binnenhof, ook al blijft het coalitieakkoord ver weg van de rabiate en discriminerende PVV-taal over moslims en asielzoekers.

Harold Hofstra, leider van de ChristenUnie in Flevoland, vraagt zijn partij om vertrouwen en het voordeel van de twijfel. Dat doet hij niet voor niets. Enkele jaren geleden verklaarde het landelijk bestuur ‘onaangenaam verrast’ te zijn toen de afdeling in Den Helder in een college met de PVV wilde stappen. Dit keer zegt de partijtop dat de samenwerking in Flevoland onverstandig en niet geloofwaardig is.

Het zijn uitlatingen waar Hofstra niets mee kan. Als de landelijke kopstukken onoverkomelijke bezwaren hebben, rest niets anders dan deze provinciale coalitie met de PVV verbieden. Zo niet, dan moeten ze de collega’s in Flevoland met rust laten en het gevraagde vertrouwen geven.

Een uitgesproken rechts college

De ChristenUnie stapt in een uitgesproken rechts college, waar ook BBB, VVD en SGP deel van uitmaken. Het coalitieakkoord laat dat duidelijk zien. Het nieuwe bestuur wil meer recreatiemogelijkheden in natuurgebieden. Huisvesting van asielzoekers is mogelijk als het merendeel van de omwonenden daarmee instemt, wat zelden het geval is. Het openen van vliegveld Lelystad blijft nadrukkelijk een optie vanwege de ‘economische voordelen’.

De ChristenUnie was bereid om deze omstreden coalitie mogelijk te maken en had in ruil zijn stempel kunnen, zelfs móeten drukken op het akkoord. In plaats daarvan maakte de partij zich hard voor de holle verklaring over artikel 1 van de Grondwet. Ondertussen delven natuur en klimaat het onderspit en wordt de opvang van asielzoekers in Flevoland verder bemoeilijkt.

Hofstra was de afgelopen jaren namens de ChristenUnie gedeputeerde in de provincie, de komende periode blijft hij dat. Het lijkt er sterk op dat iemand zich opnieuw in het college heeft willen onderhandelen zonder oog te hebben voor de principiële en inhoudelijke bezwaren. Hier is geen enkele ruimte voor het voordeel van de twijfel.