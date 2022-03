Een overwinning voor Poetin is moeilijk voor te stellen, maar welke vorm zal zijn nederlaag krijgen?

In de nieuwsstroom van gisteren zag ik opeens een Russische tank voorbijkomen die ik kende. Een roze. Deze tank stond op een sokkel in Praag, ter ere van de Russische bevrijders uit 1945. Maar de bevrijders waren bezetters geworden en maakten, ook na de Fluwelen Revolutie, geen aanstalten om te vertrekken; het afscheid viel hen militair gezien zwaar. Ongeduldige Tsjechen hadden daarom – dit was april 1991 – de verfkwast gepakt en de tank wat opgevrolijkt, tot woede van de Russische ambassade in Praag, die nog net niet sprak van een oorlogsmisdaad.

De tank staat er al jaren niet meer, maar gisteren werd een foto ervan gedeeld op Twitter, ter herinnering aan de wilde tijd na de val van het communisme. Ik was direct weer terug: het eerste stuk dat ik schreef als correspondent in Praag ging over de net geverfde tank, en ik voelde gewoon weer hoeveel verwachting er in de lucht hing die dagen. De toekomst lag volslagen open, precies omgekeerd aan de atmosfeer van nu. Nu lijkt alles zich te sluiten en steden met burgers en al worden kapot geschoten.

Na twee wereldoorlogen, totalitaire onderdrukking in Oost-Europa, Sovjet-geweld in Hongarije (1956) en Tsjechoslowakije (1968), begon Europa in het wonderjaar 1989 aan wat weleens ‘een vakantie van de geschiedenis’ wordt genoemd; een welverdiende onderbreking, zo niet het einde van een historie vol ellende. Maar Poetin brengt de geschiedenis terug. Wie dacht dat oorlog niet meer van deze tijd was, niet bij ons – en misschien dachten de meeste Europeanen dat wel – wordt hardhandig wakker geschud.

Ongetwijfeld was dit idee van vakantie naïef, er gebeurde genoeg om ons heen, soms zelfs heel dichtbij, dat ons aan het denken had kunnen zetten. In Joegoslavië, Congo, Tsjetsjenië, de VS, Afghanistan, Irak, Gaza, Georgië, Syrië; ik doe maar een greep. Tegen die achtergrond heeft de collectieve ontzetting over wat zich nu voltrekt misschien iets willekeurigs, en als het leidt tot acties als het weren van Russische wandelaars bij de Nijmeegse Vierdaagse ook iets potsierlijks. Maar dat neemt niet weg dat Poetins oorlog tegen Oekraïne niet alleen miljoenen mensen treft, maar ook een historische waterscheiding betekent, dit is geschiedenis in wording.

We weten alleen nog niet hoe. Het is duidelijk dat er in no time seismische verschuivingen optreden, in Duitsland hebben ze het over een Zeitenwende, wat die eerdere Wende in herinnering roept. Dan gaat het om het einde van het meebuigen met Poetin, een revitalisatie van de ‘hersendode’ Navo, een versterking van de EU, een versneld afbouwen van de fossiele energieverslaving, de versterking van een antidemocratisch blok van Moskou en Peking.

Maar wat we niet weten is wat er met Oekraïne gebeurt en welke invloed dat op Rusland zal hebben. Een overwinning voor Poetin is moeilijk voor te stellen, maar de vraag is welke vorm zijn nederlaag zal krijgen, en hoeveel tijd daaroverheen zal gaan. In de Russische geschiedenis hebben verloren veldslagen en invasies vaak grote politieke gevolgen gehad, en daar houd ik mij aan vast. Ooit staat er een roze tank in Kiev.