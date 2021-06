Een overspannen Kamer is niet goed voor de democratie

De wereld wordt steeds complexer en daardoor krijgen Kamerleden het steeds zwaarder. Zorg voor betere ondersteuning van hen, bepleit Ruben Fuchs, historicus en adviseur public affairs bij KPMG. Dat betaalt zich uit in betere controle op de regering.

Oneliners, gemakkelijk scoren en alle ballen op de actualiteit. Dat is de veelgehoorde kritiek op onze parlementariërs. Het toenemende aantal overspannen Kamerleden toont echter ook een andere kant van het verhaal. Politici staan altijd ‘aan’, ontvangen bergen e-mails en bestieren uitdijende portefeuilles door de versplintering in steeds meer kleinere fracties. Met een maatschappelijke koude douche als mogelijke beloning.

Het klinkt bijna als een ondankbare taak, maar niets is minder waar. Wel moeten we ons als samenleving afvragen hoe we ons parlement willen inzetten. Want de wereld wordt steeds complexer: thema’s als duurzaamheid en digitalisering, die in de parlementaire geschiedenis niet of nauwelijks een rol speelden, hebben nu topprioriteit. Dat vereist logischerwijs meer aandacht, van kabinet én Kamer. Maar ondanks het groeiende aantal dossiers (en parlementaire enquêtes) telt de Tweede Kamer 150 zetels, nadat er in 1956 vijftig bijkwamen.

De schoen wringt bij de politieke ondersteuning van Kamerleden

Nu bepleit ik zeker geen uitbreiding van het aantal stoelen in de plenaire zaal, want dit komt de kwaliteit en versplintering in de Kamer niet per se ten goede. De schoen wringt bij de politieke ondersteuning van Kamerleden. Met een beetje geluk beschikt een parlementariër over een medewerker die hij/zij niet hoeft te delen met een fractiegenoot. Deze medewerkers zijn de extra ogen, oren, handen én hersenen van een Kamerlid. Ook bieden zij een zekere continuïteit – zeer gewenst in een huis waar Kamerleden steeds sneller komen en gaan.

Premier Rutte pleitte onlangs voor een toekomstig kabinet met meer bewindspersonen, om dossiers de aandacht te kunnen geven die ze verdienen. Valt iets voor te zeggen, maar waarom richt de discussie zich niet veel meer op de ondersteuning van Kamerleden? Meer support betekent een betere controle van het kabinet, meer tijd voor nieuwe initiatieven en een hogere kwaliteit van het politieke handwerk.

Nieuwe Haagse bestuurscultuur of niet, een echte kwaliteitsbevorderende quick win zit ’m in de bereidheid om te investeren in ons parlement. En het mooiste heb ik voor het laatst bewaard, want het probleem is niet zo lastig op te lossen. Als samenleving zijn we namelijk zelf aan zet. Trek aan de bel, zodat er meer budget wordt vrijgemaakt. Dit kost meer belastinggeld. Maar uiteindelijk betaalt de investering zich terug. Want een overspannen Kamer, daar koopt niemand wat voor.

