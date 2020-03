Een onwezenlijk gezicht, die lege redactievloer

Tjonge, het was me een weekje wel. Waar doorgaans 120 mensen op de redactie werken, plus nog aardig wat freelancers als schrijver, eindredacteur en vormgever, zijn we als een olievlek op het water uiteengespat. We werken overal in het land. We e-mailen, bellen, schrijven nieuwsbrieven en we vergaderen via videoverbindingen.

Ik bel tegenwoordig iedereen via de videoverbinding van Whatsapp, omdat we elkaar moeten blijven zien. Elkaar­­ virtueel de hand vasthouden, anders raak je elkaar kwijt. Dat was het advies en het klopt ook. Is ook wel gezellig, je gluurt een beetje in elkaars huis- of studeerkamer. Er komt wel eens een kind meekijken dat niet naar school kan. We leren gedisciplineerd vergaderen. Als je niets hoeft te zeggen, microfoon uit. Als je wat wilt zeggen vinger opsteken en de microfoon aanzetten. Het blijft overigens behelpen. Je mist het directe, interactieve menselijke contact. Brainstormen over verhalen, plannen en ideeën is toch anders via een instabiele videoverbinding.

De grootste klus was om eindredacteuren, vormgevers en beeldredacteuren thuis aan de slag te krijgen. Zij werken met softwareprogramma’s die veelal te zwaar zijn voor wifi. Daardoor draaien die langzamer of klappen eruit, zoals dat heet. Dan moet je weer opstarten en wachten. Het vergt voor deze collega’s veel geduld en wijsheid. Op de redactie zelf werkt een klein groepje mensen, in een dag- en avondploeg. Dit zijn alleen een paar eindredacteuren, vormgevers, enkele chefs van deelredacties, een handjevol verslaggevers en een lid van de hoofdredactie. Ze werken nu verspreid over de redactievloer, het is een onwezenlijk gezicht.

Alles staat online

Zoals ik vorige week schreef wordt de hele keten – van het maken van de krant tot het verspreiden – bedreigd door het nieuwe coronavirus. Redacteuren, drukkers, distributeurs en krantenbezorgers zijn ziek geworden of vrezen juist ziek te worden door te werken als bezorger.

Het vraagt de uiterste inzet van iedereen om de kranten én de zaterdagmagazines bij u in de bus te krijgen. Aan het eind van de vrijdagmiddag mocht ik met vrouw en dochter magazines in Den Haag bezorgen. En wij niet alleen. Medewerkers van de afdelingen marketing en sales (advertenties) en redacteuren van andere kranten binnen ons concern DPG Media, boden hun medewerking aan. Zo precair is de situatie bij bepaalde distributiepunten.

Voor volgende week zaterdag hebben we al het dringende advies gekregen Tijd en Letter&Geest samen te voegen tot één magazine. Daar wordt nu aan gewerkt. Maar als het virus nog harder toeslaat in onze gelederen kan het uiteindelijke gevolg zijn dat we geen zaterdagmagazine bezorgen. Hopelijk nog wel een krant. Daarom raad ik iedereen aan zich online aan te melden op de site van Trouw. Abonnees van de papieren krant hebben gratis toegang tot alle digitale platformen van de krant, te weten de site, de Editie (de digitale krant voor de tablet) of de digitale kopie van de krant (via de site, tablet of smartphone). Als u niet weet hoe dat moet, krijgt u op www.trouw.nl/aanmelden een uitleg, u kunt wellicht ook uw kinderen of kleinkinderen vragen.

Wij hopen op uw begrip als de krant en/of onze magazines laat of niet zal worden bezorgd. Uiteraard zullen wij ons tot het uiterste inspannen dit te voorkomen. In deze tijden is de krant belangrijker dan ooit. Iedereen zit thuis.

Trouw-hoofdredacteur Cees van der Laan schrijft wekelijks over de discussies op de redactie en de keuzes van de krant.