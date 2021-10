‘Een ongevaccineerde op de ic kost vier tot tien mensen hun operatie’

Monic Slingerland is chef van de opinieredactie. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op woensdag verschijnt een selectie van de antwoorden.

Nieuwe situatie

Toen er nog geen vaccins waren vond ik het logisch dat zieken met corona voorrang kregen. Nu iedereen de mogelijkheid heeft zich te laten vaccineren, vind ik dat deze voorkeursbehandeling er niet moet zijn voor ongevaccineerden, behalve diegenen die buiten hun vermogen niet gevaccineerd konden worden. Andere dringende zorg moet weer worden gegeven.

Maria Veldmans Steenbergen

Goed recht

Ongevaccineerden hebben daar ieder hun reden voor en dat is hun goed recht. Vaak zijn dit juist mensen die gezond leven en geen medicijnen gebruiken. Ik zou dan eerder rokers, alcoholisten en mensen die door slechte eetgewoonten te dik zijn voorlopig geen zorg geven.

Margreet de Vries Appelscha

Respect

Religieuze of medische redenen dienen gerespecteerd te worden. Maar mensen die een kans om ziek te worden verkiezen boven een eventuele bijwerking, verdienen dat respect alleen wanneer hun keuze anderen niet in gevaar brengt. Een vergelijking met slachtoffers van roken of obesitas gaat mank, die zorg is anders dan in een pandemie planbaar.

Jan van Bolhuis Wildervank

Verkeerde vraag

Ik vind deze vraag suggestief en zorgen voor verdeeldheid. De echte vraag is of de overheid onderhand niet eens verantwoordelijk moet worden gesteld voor de overbelaste zorg. Denk aan bezuinigingen en aan ziekenhuizen die gesloten zijn.

Marjan Buninga Nootdorp

Thuis blijven

Het zou consequent zijn als iemand die zich niet wil laten vaccineren, ervoor kiest thuis zo nodig zuurstof en medicatie te krijgen. Het is bekend dat een ongevaccineerde veel zieker wordt. Dat risico nemen mag niet ten koste gaan van andere mensen die ziekenhuiszorg nodig hebben.

Marion Gruijters, arts np Malden

Korter op ic

Ik vind het niet menselijk deze beslissing in een situatie van leven en dood alleen aan de arts over te laten. Op zijn minst hoort een medische commissie richtlijnen te geven. Ik stel voor de ic-opnameduur voor de ongevaccineerde groep aan een maximum van vijf tot zeven dagen te binden. Ik vind het nogal wat om vier tot tien mensen een noodzakelijke operatie te onthouden terwille van één covidpatiënt. Ook gezien de grote kans op een slechte kwaliteit van leven na een lange ic-opname.

Hans Roeloffzen Groningen

Leefstijl

Iedereen heeft evenveel recht op zorg. Er moet veel meer aandacht komen voor leefstijl, in plaats van voor een virus.

José Vos Nijmegen

Wachtend

Hoe komt het dat nu de toenemende ongevaccineerde coronapatiënten voorgaan op de tienduizenden wachtenden op operaties in de ziekenhuizen? Als wachtende belanghebende: dit voelt oneerlijk en vergroot de tweedeling.

Rentia Hendrikx Etten-Leur