Een ongemakkelijk gesprek aan tafel over de graandeal

We zitten in een raar Monopolyspel van Vladimir Poetin. “U krijgt van mij een helikopter, en ik wil ervoor terug: volop steun van de Afrikaanse delegatie. Niet genoeg? Doe ik er tonnen gratis graan erbij, en zal ik een groot deel van de Afrikaanse schulden kwijtschelden en nog wat wapens geven, maar dan wil ik én steun én extra diplomatieke posten in jullie landen, nu we zeshonderd werkeloze diplomaten hebben dankzij de westerse sancties.”

Niets is onvoorspelbaarder dan politiek, dat weten we, maar dit is een kat in nood, en de muisjes maar kijken wat voor een graantje ze mee kunnen pikken. Al heeft ieder graan zijn zemelen. Poetin toont zijn macht, door uit de graandeal te stappen maar tevens zwakte, omdat hij de Afrikaanse leiders moet omkopen voor steun.

Alsof hij een kust voor anker zoekt, verdwaald op de oceaan.

Als je voedsel afhankelijk is van een staat die je niet kunt vertrouwen, dan eet je uit de handen van wolfsklauwen.

Rusland en Oekraïne produceren samen 15 procent tarwe in totaal en zijn twee van de tien grootste graanproducenten ter wereld. Zij zijn de graanschuur van Europa. Poetin is aan het hinkelen. Hij is vier keer in en uit het graanakkoord gestapt.

Ikzelf stapte ook in een rare situatie. Het was de diploma-uitreiking van mijn zoon in Oxford. Voor ieder ouder is zo’n dag een hoogtepunt. Alleen was het voor mij ook een dieptepunt waar ik in verdwaalde.

Het was een internationaal gezelschap en mijn zoon had mij al gewaarschuwd dat zijn klasgenoot, de zoon van de burgemeester van Kiev, Vitali Klitschko, hem nadrukkelijk had gezegd dat niemand zijn moeder moest belasten met vragen over de oorlog. Zijn vader kon uiteraard niet aanwezig zijn, omdat hij aan het front is in Oekraïne.

Natuurlijk zou ik dat niet doen; het was immers een feestelijke avond. De tafelschikking was door de school gepland. Het viel me op dat iedere ronde tafel van twaalf personen gemengd was met vier landen, behalve die van ons: wij zaten aan een tafel met alleen Russen.

Ze hebben wellicht gedacht: Erdogan en Poetin gaan goed samen. Je wordt toch gezien als het land waar je geboren bent, ook al ben je elders gepolderd.

Mevrouw Klitschko hadden ze vijf tafels verderop gezet, om maar een afstand te bewaren met de Russen, denk ik. Mijn zoon drukte mij nog op het hart: “Mama, leer nou eens praten over niks.”

Vind ik moeilijk, praten over iets dat over niets gaat, toch beloofde ik het. Maar de gesprekken aan tafel maakten het mij wel moeilijk. Naast mij zat een Russische statige zakenman. Hij reikte mij het broodmandje aan. En zei: “Binnenkort zal ook brood duurder worden. Wat is uw mening over de graandeal?”

“Ik weet niet veel van het graanakkoord”, zei ik maar om het diploma-diner diplomatiek luchtig te houden. “Graan wordt ons nieuwe gas”, zei hij. “Sinds de tsarentijd hebben we de VS ingehaald als ’s werelds grootste graanexporteur en Amerikanen kunnen het niet hebben dat wij nu groter worden dan zij in graanexport; het is een machtsspel van Amerika waarin Europa meegesleept wordt en meespeelt. Oekraïne is het speeltje van de Verenigde Staten en Europa geworden om Rusland kapot te maken.”

Ik wist niet wat ik daarop moest zeggen. “Ja, al die politieke speculaties en complottheorieën”, zei ik en voelde me ongemakkelijk.

Ik nam een hap van het eten. “Die ravioli is heerlijk”, zei ik toen, om het onderwerp te veranderen.

“Ja pasta...met Russisch graan”, zei hij glimlachend.