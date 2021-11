Een onderscheid tussen gevaccineerden ongevaccineerden moeten we zo lang mogelijk vermijden

Grote woorden, ze vallen als bladeren uit de bomen; grondrechten hier, zorginfarcten daar, onderdrukking overal. En dan zijn er de berichten in de lokale krant: het Amalia Kinderziekenhuis in Nijmegen moet de zorg ‘afschalen’ omdat het personeel nodig is op de covid-afdelingen. Kinderen worden ‘de dupe van de problemen van volwassenen’, zegt de belangenvereniging Kind en Ziekenhuis. “Een bezoek aan een ziekenhuis heeft voor een kind veel meer impact dan voor een volwassene. Dat geldt ook voor het uitstellen van een operatie.”

Over ‘volwassenen’ gesproken: Thierry Baudet noemde de coronamaatregelen zaterdag erger dan alles wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog, en verspreidde een vals bericht over een Duitse arts, die vaccinaties als ‘volkerenmoord’ zou hebben betiteld. Intussen maakte zijn bondgenoot Willem Engel zich bezorgd over de bluetooth-verbinding die je lichaam opeens zou maken na een vaccinatie. Hoe onverantwoordelijk, hoe volksverlakkerig wil je het egotrippen hebben?

Maar dan lees je over de lockdown, specifiek voor ongevaccineerden, in Oostenrijk, met 1450 euro boete voor wie zich onbevoegd buiten waagt. En over Letland, waar ongevaccineerde parlementsleden niet meer mogen stemmen en geen salaris meer ontvangen. Daar ontspoort het verlangen naar controle bijna even spectaculair als de waanzin van de complottisten.

Ik keek nog eens na wat ik op deze plek over virus en vrijheid had geschreven, in de hoop enige consistentie aan te treffen, al kan een teveel consistentie ook onverstandig zijn. Bij het begin van alle ellende noteerde ik dat een democratie in een noodsituatie ingrediënten van een dictatuur kan lenen, maar slechts met tegenzin, en steunend op wettelijke bevoegdheden en een parlementair mandaat. Bij de invoering van elke maatregel zou direct moeten worden nagedacht over de beëindiging ervan.

Een half jaar later, toen de vaccins zich aandienden, liet ik doorschemeren wel iets te voelen voor vaccinatiedrang, wat iets anders is dan dwang. Iedereen heeft de vrijheid zich niet te laten beschermen, maar als dat de vrijheid en gezondheid van anderen bedreigt, stuiten we op een grens.

Eigenlijk hink ik nog steeds op deze twee gedachten: ga niet lichtvaardig om met de beperking van individuele vrijheden, maar ook niet met de collectieve gezondheid. Houd ze zo lang mogelijk beide in ere, wat betekent dat een onderscheid tussen gevaccineerden en ongevaccineerden zo lang mogelijk vermeden moet worden.

Ik vrees dat er geen formule is die bepaalt hoe deze afweging uit moet vallen, maar het lijkt me duidelijk dat de regering onmogelijk zorgvuldig kan optreden als zij steeds het einde van de nacht aankondigt, terwijl de zon nog niet is opgekomen. Als we de vrijheid van iedereen intact willen laten zonder dat kinderziekenhuizen de dupe worden, zal moeten worden nagedacht over een langetermijnstrategie. Met, zo vermoed ik, veel meer testen en meer capaciteit in de zorg. Gemakkelijk gezegd, ik geef het toe.