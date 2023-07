Een ochtendje naar de Leeuwinnen kijken liep uit op een discussie

Ik nodigde vrienden uit om met het ontbijt naar onze Leeuwinnen te kijken. Onze voetbalsters wonnen hun eerste WK-wedstrijd met 1-0 van Portugal. Hoogtepunten waren het doelpunt van Stefanie van der Gragt en de vele doelpogingen van Lineth Beerensteyn. Daarnaast de trots waarmee bondscoach Andries Jonker naar zijn Leeuwinnetjes keek en de gele kaart waarmee Daniëlle van de Donk de sfeer prikkelde.

Veertig miljoen vrouwen voetballen er in de wereld. Dit zijn de momenten waarop zij worden geïnspireerd door vrouwenvoetbal. Het was de eerste keer dat ik naar het WK vrouwenvoetbal keek met vrienden. Het werd meer een discussie dan kijken.

“Het is absurd dat Lieke Martens bij Barcelona een heel jaar moest voetballen voor twee ton salaris”, zei een vriendin. “Terwijl haar clubgenoot Lionel Messi dat al kreeg voor drie dagen.”

“Messi en Martens vergelijken gaat wel ver”, reageerde ik. “ Allebei familie fruit maar een peer en een sinaasappel kun je niet echt vergelijken.”

Mijn vriendinnen schreeuwden in koor: “Hoe kun je dat nu zeggen?”

Ik zei dat ik probeerde objectief te zijn. “Alleen omdat ik een vrouw ben, wil toch niet zeggen dat ik de realiteit moet ontkennen?” De tweede vriendin herhaalde het argument dat het absurd is dat vrouwen voor hetzelfde werk minder verdienen.

“Daar ben ik het mee eens”, antwoordde ik. “Maar de reden is dat vrouwenvoetbal minder populair is. Er zijn minder sponsoren, kijkers en reclame.”

“Ach, doe niet zo kortzichtig”, snauwde de derde vriendin. En we keken verder.

Mijn goede vriend zei dat hij Andries Jonker een fijne coach vond. “Toch weer een man die de vrouwen begeleidt. Jullie hebben de man echt nodig.”

Als enige man tussen vier vrouwen bevond hij zich op glad ijs. Voordat iemand kon reageren, zei de commentator: “Pelova speelt het gaatje dicht.” En de enige man in de kamer begon hard te lachen.

Zou mijn vader gelijk hebben gehad in zijn seksisme? Toen ik acht jaar oud was, wilde hij mij backgammon leren spelen. Hij zei: “Dit is een spel van geluk, ervaring en strategie. Ik wil dat je leert hoe je een strategie bepaalt. Je hebt vrouwen die de man veroveren met hun uiterlijk, maar het meest kostbare in een vrouw is haar intellect. Zorg dat je geliefd wordt om je intellect en niet om je uiterlijk.”

Hij gaf me de dobbelstenen en zei: “Wie het hoogste gooit mag beginnen.” Ik gooide de dobbelstenen zo hoog mogelijk de lucht in. Ziedend was mijn vader. Hij stond op en zette de televisie en de videorecorder aan, om een voetbalwedstrijd die hij eerder al had gezien opnieuw te bekijken.

Ik wilde de gespannen sfeer verzachten en vroeg hem waarom vrouwen niet voetbalden. Hij lachte. “Dat heb jij net bewezen. Weet je hoeveel moeite het me kost om je moeder alleen al de buitenspelregel uit te leggen? Het zou smullen zijn om naar sexy voetbalvrouwen te kijken, maar geen slimme zet.”

Mijn vader leerde mij de man te versieren met mijn intellect, terwijl hij de vrouw zag als een object. Zoals de waard is …