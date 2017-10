Een nieuwe vorm van terreur

Zo kreeg de moord op twee jonge vrouwen zondag in Marseille weinig aandacht in de pers buiten Frankrijk. Op die dag werd het Catalaanse referendum gehouden en kort daarop vielen ook nog 59 doden in Las Vegas. Maar zowel de moorden in Marseille als een verijdelde aanslag, zaterdagochtend in Parijs, verdient meer aandacht omdat in beide gevallen een verschuiving lijkt op te treden in doelwit of methoden van de terroristen.

Lees verder na de advertentie

In Frankrijk heeft de brute moord op Laura (21) en Mauranne (20) een grote impact gehad, vooral vanwege het bijna rituele karakter ervan. Laura was in Marseille om haar nicht Mauranne te bezoeken en beiden bevonden zich zondagmiddag op het plein van het treinstation Saint-Charles. Op de verkeerde plek en het verkeerde moment omdat ze door de Tunesiër Ahmed Hanachi (29) werden opgemerkt. De man die bekendstond als ‘draaideurcrimineel’ trok een groot slagersmes en viel de jonge vrouwen aan terwijl hij de beruchte islamitische kreet uitschreeuwde. Het eerste slachtoffer werd de keel doorgesneden en kort daarop sneed de Tunesiër de buik van het tweede open. Deze gruwelijke details worden niet prominent door de Franse pers uitgestald maar zijn wel door persagentschap Reuters gerapporteerd, die zich op politiebronnen baseert. Wat wel veelvuldig wordt opgemerkt is dat voor het eerst vrouwen het exclusieve doelwit zijn geworden van een aanslag. Alsof hiermee een nieuwe vorm van islamistische terreur is uitgevonden met als boodschap: niemand is veilig meer, ook jonge, ongevaarlijke vrouwen niet. Oud-staatssecretaris Jannette Bougrab zei gisteren in dagblad Le Figaro: “Vrouwen vermoorden door hen te kelen en open te snijden, net als in de bergen van Algerije tijdens de burgeroorlog uit de jaren negentig, is niet zonder betekenis. Dit heeft een politiek karakter.”

Niet alleen op stations en op straat ben je onveilig maar ook in je eigen bed

Een ander voorval dat afgelopen weekeinde in Parijs plaatsvond zou best op een nieuw uitgevonden manier kunnen wijzen om ‘ongelovigen’ te terroriseren. Een Parijzenaar waarschuwde de politie zaterdag in de vroege uren over een poging tot aanslag in zijn flatgebouw. In de gang en ook buiten waren meerdere gasflessen gelegd die aan een ontstekingsmechanisme waren verbonden. Verder was meer dan dertig liter benzine in de gang en op de eerste treden van de trap gegoten. De bedoeling was om de bewoners in hun slaap te treffen door explosies en brand. Dankzij vingerafdrukken op de niet ontplofte gasflessen werden meerdere (geradicaliseerde) mannen gearresteerd.

Dit geeft te denken omdat voor het eerst een willekeurig flatgebouw (in een chique wijk) het doelwit was van moslimterroristen. In Frankrijk vraagt men zich af of hiermee een nieuwe boodschap wordt afgeleverd: niet alleen op stations en op straat ben je onveilig maar ook in je eigen bed. De terreur dient alomtegenwoordig te zijn en niemand te sparen. Ook jonge vrouwen en rijke mensen niet.

Lees hier alle columns van Sylvain Ephimenco.