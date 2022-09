In het redactiestatuut van deze krant staat het profiel vrij helder omschreven: geworteld in de protestants-christelijke traditie, bedoeld voor betrokken mensen met gemeenschapsgevoel, die verder kijken dan het eigen geluk en streven naar ‘een duurzame vooruitgang, materieel en immaterieel’.

Allemaal prachtig, maar een jaar of twaalf geleden constateerden collega’s dat het statuut tekortschoot. Na beraad op de redactie volgde deze toevoeging: ‘Trouw werd opgericht om bij te dragen aan het herstel van de parlementaire democratie in Nederland. En het beschermen van de parlementaire democratie staat nog altijd hoog in zijn vaandel’.

De redactie vond het nodig dit expliciet te benoemen, omdat niets vanzelfsprekend is. De initiatiefnemers hadden een vooruitziende blik.

Stortvloed van kritiek

De parlementaire democratie verdient inderdaad alle bescherming nu deze van binnenuit onder druk staat. Jongste incident is het Twitterbericht van Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie), waarin hij twee ministers (Karien van Gennip en Ernst Kuipers) afbeeldde met een gefotoshopte nazivlag. Het Kamerlid verwijderde het bericht een dag later, na een stortvloed van kritiek. ‘Een nieuw dieptepunt in de bejegening van bestuurders en politici’, vinden de ministers. Het kabinet overweegt aangifte.

Het is interessant om te zien dat politici de fratsen van FvD niet langer laten passeren. Hugo de Jonge keerde, toen hij nog coronaminister was, geregeld een Kamerlid van die partij de rug toe tijdens het aanhoren van de zoveelste complottheorie. Vorige week tijdens de Algemene Beschouwingen verlieten alle bewindslieden de vergaderzaal nadat Thierry Baudet minister Sigrid Kaag impliciet wegzette als spion. Het markeert een nieuwe fase in de omgang met Forum.

Natuurlijk kun je twisten over het weifelende optreden van de Kamervoorzitter. En ja, een kabinet dat wegloopt schept een risicovol precedent. Wat als FvD die streken blijft uithalen? Maar het zijn randzaken die afleiden van waar het hier werkelijk om gaat. Het verdacht maken van politici, het strooien met complotten, ministers en Kamerleden in diskrediet brengen; het vergroot hun onveiligheid. Politici, bewindslieden in het bijzonder, hebben in toenemende mate te maken met intimidaties en zelfs bedreigingen. Eerst kreeg De Jonge een politiepost voor deur, later ook Kaag.

Sneller aangepakt

Donderdag debatteert de Kamer over een voorstel van Gert-Jan Segers (ChristenUnie) en Jan Paternotte (D66) om de eigen huisregels aan te passen. Wie een ander Kamerlid bedreigt (denk aan Van Houwelingen die richting D66’er Sjoerd Sjoerdsma riep: ‘Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen’) kan dan sneller worden aangepakt. Lees: het woord ontnemen, eventueel uit het debat zetten.

Het is een verscherping van de gedragsregels binnen de smalle marges die het parlement nu eenmaal heeft. Het vrije woord mag niet in het geding komen. Maar juist daarom moeten bedreigende teksten consequenties hebben, omdat deze andere Kamerleden beknotten in hun vrijheid.

Aan de Kamervoorzitter de schone taak om ervoor te zorgen dat kabinetsleden niet meer weg hoeven te lopen. En er ligt een opdracht voor de Kamer zelf om de voorzitter niet in die positie te brengen. Het besef dringt door dat de tijd van negeren en de rug toekeren voorbij is.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.