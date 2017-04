Een nieuw kabinet moet investeren in onderwijs en niet in lastenverlichting

Het onaanvaardbare gevolg is dat de vraag op welke school iemand zat zeer bepalend is voor de mate van succes in de verdere leercarrière. Een zeer ongewenste, maar helaas volgens het inspectierapport al langer bestaande situatie, die schreeuwt om een reactie vanuit Den Haag.

Het probleem dat scholen in kansarmere buurten ook leerlingen afleveren met minder perspectief op een voortgezette schoolcarrière is bekend en niet van vandaag of gisteren.

Nu komt daar volgens het rapport van de onderwijsinspectie een tweede aspect bij. Slecht presterende scholen, die leerlingen hebben uit meer dan gemiddeld kansarmere dan wel kansrijkere milieus, leveren ook kinderen af met minder perspectief in het vervolgonderwijs. De tweedeling vind met andere woorden via twee wegen plaats, zonder dat er perspectief op verbetering is.

Terecht constateert de onderwijsinspectie dat op deze wijze veel Nederlands talent verloren gaat, talent dat waardevol is en niet gemist kan worden. Het zou niet uit mogen maken voor de kansen in je verdere loopbaan op welke school je basisonderwijs hebt genoten en op welke school je vervolgens verder bent gegaan.

Een belangrijke oorzaak voor de verschillen is volgens de onderwijsinspectie het aantal bevoegde docenten dat een school tot haar beschikking heeft. Op slechts 15 procent van de scholen worden alle lessen gegeven door daarvoor gekwalificeerde onderwijskrachten. Een absoluut onaanvaardbare situatie.

Met als alarmerend resultaat dat Nederland ook in vergelijking met andere landen inlevert op het terrein van onderwijskwaliteit.

Volgens de laatste economische inzichten heeft een volgend kabinet miljarden ter beschikking om te investeren in de samenleving. Als de keuze gemaakt moet worden tussen lastenverlichting voor de middeninkomens, zoals de VVD wil, of gerichte investeringen in het onderwijs, dan zou de keuze snel gemaakt moeten zijn.

Ook om andere redenen wordt de roep om betere betaling van onderwijsgevend personeel, in het primair en in het voortgezet onderwijs, luider en luider. Als betere beloning het vak aantrekkelijk maakt en er meer gekwalificeerd personeel voor de leerlingen komt te staan, dan is dat een meer dan verantwoorde investering.

Er zijn meer noden. Klassen moeten kleiner worden en wegbezuinigde conciërges zijn broodnodig, om er slechts twee te noemen. De politiek zal over de brug moeten komen. Het is nu of nooit.

