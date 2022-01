Een minister zonder vakantiehuisje is in het kabinet Rutte IV een beetje zielig

[intro] Wat voor huizen en aandelen bezitten de ministers van dit kabinet? De brief die premier Rutte hierover naar de Tweede Kamer stuurde, geeft de redactie van Plein 2 een mooi inkijkje in de wereld van de nieuwe leiders van dit land.

Buiten was het guur, maar binnen doorzochten de aanstaande ministers koortsachtig hun administratie, op zoek naar bijna vergeten beleggingen in tropische belastingparadijzen en ondergestofte delen van hun vastgoedportefeuille. Half januari was het uur U. Vóór hun beëdiging moesten ze hun nevenfuncties hebben opgezegd, en hun zakelijke, financiële en andere belangen op afstand zetten.

Minister-president Mark Rutte stuurde afgelopen vrijdag een overzicht van deze bezittingen en nevenfuncties naar de Tweede Kamer. En wat blijkt? Zonder één of twee vakantiehuisjes tel je in dit kabinet niet echt mee.

Zwitserland, St. Eustatius, Zweden en Turkije

Zo kunnen Sigrid Kaag en Micky Adriaansens gezellig met elkaar après-skiën in het voorjaarsreces, aangezien ze beide een vakantiewoning in Zwitserland bezitten. Ze reizen er vast met de trein naartoe, aangezien Kaag een partij leidt die klimaat hoog in het vaandel heeft, en Adriaansens de kersverse minister is van economische zaken én klimaat. Kaags appartement hoort bij haar (vroegere) woning, die nu wordt verhuurd.

Met de trein een weekendje weg zit er voor staatssecretaris Marnix van Rij niet in. Zijn tweede huis staat aan de andere kant van de Atlantische oceaan, op St. Eustatius, waar de CDA’er recent anderhalf jaar werkte als regeringscommissaris. Zijn vrouw Courtney zal er af en toe naartoe vliegen voor haar werk. Het is ongetwijfeld een mooi optrekje, aangezien een eventuele verhuur boven de 3500 euro door een gevolmachtigde wordt geregeld.

Minister Kajsa Ollongren komt tot rust in Zweden, waar een deel van haar familie woont. Dat geldt ook voor staatssecretaris Gunay Uslu, die met familieleden nog een andere woning bezit in Turkije, naast haar vakantiehuis. De ministers Dilan Yesilgöz, Hanke Bruins Slot, Christianne van der Wal en Micky Adriaansens (daar is ze weer) ontspannen in eigen land.

Wie ook wel eens een ministerieel weekendje weg wil, kan terecht bij Ernst Kuipers en (alweer diezelfde) Adriaansens, die hun vakantiewoning ook verhuren. Net als de ministers Karien van Gennip en Liesje Schreinemacher, die een tweede woning in Nederland bezitten en verhuren. Minister Henk Staghouwer spant de kroon met een vastgoedportefeuille met zeven ‘registergoederen’, allemaal voor de verhuur.

Wat ons verder opviel? Dat de vrouwen uit dit kabinet wel houden van beleggen. Zo kunnen Kaag, Adriaansens, Van Gennip en Conny Helder in de pauze van de ministerraad helaas niet langer kletsen over beurskoersen, omdat hun portefeuille op afstand staat. Misschien dat Gunay Uslu (cultuur en media) nog wat bijscholing kunstgeschiedenis kan geven aan Van Gennip, die met haar aandeel in een verzameling kunstwerken als stille vennoot al jaren verlies lijdt.

De opgezegde nevenfuncties zeggen iets over de interesses van de bewindslieden. Minister Franc Weerwind blijkt de muzikaalste minister, met zijn betrokkenheid bij de stichting Travelling in Baroque, het Almeerse Jeugd Symfonie Orkest en de stichting Muziekkids. Staatssecretaris Eric van der Burg is de sportiefste: hij was voorzitter van de Nederlandse Atletiekunie en het Comité Nationale Sportherdenking, en betrokken bij het Talentfonds Yvonne van Gennip. Conny Helder moet wel zeeën van tijd over houden, gezien de recordlijst aan zorgfuncties die ze afstoot. De benoeming van minister Robbert Dijkgraaf zorgde wereldwijd voor paniek bij wetenschappelijke instanties en comités, die nu op zoek moeten naar een nieuw bestuurslid of adviseur.

De saaiste is eigenlijk Rutte zelf. Sinds 2010 schrijft hij bij ieder nieuw kabinet dat hij doorgaat met zijn lessen maatschappijleer op de Haagse Johan de Witt Scholengroep. Onbezoldigd. Gelukkig heeft vriend Jort Kelder een vakantiehuisje op Terschelling.

BOXJE: Op afstand, maar toch niet helemaal

1. Oud-premier Ruud Lubbers (CDA), familiebedrijf Hollandia

2. Oud-minister Annemarie Jorritsma (VVD), bouwbedrijf schoonfamilie

3. Oud-minister Cees Veerman (CDA), landbouwfirma’s in Frankrijk