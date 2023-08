Een miljoen mensen onder het bestaansminimum, het is een politieke keuze

Als de regering niet ingrijpt, stijgt het aantal armen in Nederland volgend jaar naar bijna een miljoen. Een schrikbarend gegeven, een schandaal, maar tegelijkertijd heel gewoon. Sinds 2015, zo berichtte Trouw, schommelt het aantal mensen dat leeft onder de armoedegrens rond de 6 procent. Als de waarschuwing van het Centraal Planbureau (CPB) werkelijkheid wordt, dan is dat volgend jaar 5,7 procent.

Dat is weliswaar een forse stijging, want het staat nu op 4,8 procent, maar dat komt door eenmalige koopkrachtpakketten van de overheid. ‘De verwachte armoedestijging volgend jaar is zo bezien eerder een terugkeer naar normaal’, schreef de krant. Het klonk bijna geruststellend, totdat twee economen uitlegden dat dit betekent dat we het hebben over een verwaarloosd probleem, ofwel - in mijn woorden - de normalisering van een wantoestand.

Waarom deze verwaarlozing? Is het omdat ‘wat niet waar kan zijn’ wordt weggedrukt uit het publieke gezichtsveld? Is het omdat de niet-armen denken dat het ook wel een beetje aan de armen zelf ligt dat zij arm zijn? Iets daarvan moet ikzelf ook hebben gedacht toen ik, een paar levens geleden, uit Oost-Europa terugkeerde naar Nederland. Hoe kon het dat hier gesproken werd over armoede? Was dat, gezien alle voorzieningen waarvan men elders alleen maar kon dromen, geen aanstelleritis? Ik schreef er een reeks artikelen over waarvan ik het meeste ben vergeten, behalve dit: hoe onbarmhartig het leven was in die ene woning in de Eindhovense wijk Woensel-West. En wat ik leerde: armoede was alive and kicking in Nederland.

Er zijn inmiddels 172 voedselbanken, wat enerzijds prachtig is, maar anderzijds treurig

Het is van alle tijden, kun je zeggen, en dat zal ik niet ontkennen. Maar in 2006 kon de PvdA nog de verkiezingen ingaan met de belofte dat over vier jaar de voedselbank niet meer zou bestaan, dat zie ik nu niet meer gebeuren. Het perspectief op verbetering is verduisterd; er zijn inmiddels 172 voedselbanken - wat enerzijds prachtig is, maar anderzijds treurig. Kunnen we mensen niet zodanig ondersteunen dat ze kunnen leven van wat ze op hun rekening krijgen? Want dat doen we nu niet: de Commissie sociaal minimum, die naging of je met een uitkering komt tot een ‘bestaansminimum’, moest concluderen dat dat niet het geval is. Afhankelijk van hun situatie komen huishoudens op het sociaal minimum 50 tot bijna 500 euro per maand te kort. Een politieke keuze.

Op dezelfde dag dat het CPB bekendmaakte dat we op weg waren naar een miljoen armen, werd ook bekend dat de AEX-bedrijven - genoteerd aan de Amsterdamse beurs - 63 miljard euro uitkeerden aan hun aandeelhouders, zo las ik in de Groene. Het gaat hard: in 2016 was het nog minder dan de helft. Het is misschien wat te gemakkelijk deze 63 miljard tegenover de armoede van honderdduizenden te zetten, er ligt geen direct causaal verband tussen het een en het ander. Maar het zegt wel iets over onze samenleving dat dit de uitkomst is van ons politiek-economische beleid.

“Het bepalen van het sociaal minimum is een herverdelingsvraagstuk”, zei Anna Custers, lector armoede interventies, eerder in Trouw. “We zijn in Nederland rijk genoeg om het leven voor iedereen waardig te maken.” Dat zou het uitgangspunt moeten zijn, de rest is - moeilijk genoeg - uitwerking.