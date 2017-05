Ik neem het niemand kwalijk, in tegendeel: het Nederlandse toilet is de vitrine voor de geest en ook een ‘lieu de mémoire’, een plaats van herinnering en bezinning.

Ik weet niet of deze uitgeknipte column de volle 18 jaar op het toilet had gehangen maar ik schreef hem wel op 26 april 1999. Het ging over het voorlaatste kampioensfeest van Feyenoord dat ik uit nieuwsgierigheid bijwoonde. Ik schreef daar niet zo positief over. Wat me opviel waren de ogen ‘rood van de wiet, broeierig van de alcohol, gestold door de pillen’. De sfeer was uiterst agressief en we liepen op een immens en verend tapijt van plastic bekertjes en bierschuim. We verdwenen haastig in de metro vlak voor de politie zich gedwongen zag met getrokken pistool hooligans van repliek te dienen.

Gisteren meed ik uit voorzorg het feest in Rotterdam en zag alleen maar de beelden op televisie. Dit keer leek alles relatief rustig en kon ik van afstand het grote verband beter evalueren. Wat een overrompelend spektakel! Deze mensenzee in extase, golvend, brommend en op verzoek van Dirk Kuijt met opgeheven armen de ‘Vikinggroet’ uit IJsland nabootsend. Alsof de messias ieder moment in hun midden kon verschijnen. Maar het ging hier om voetbal en een messias zou door het legioen nooit zijn opgemerkt. Er waren op deze gewone werkdag niet minder dan 140.000 Feyenoordsupporters naar het centrum van Rotterdam getrokken voor de huldiging.

Volgende keer moet Macron het misschien op de Coolsingel proberen

Cijfers zeggen niks Ter vergelijking. Afgelopen zaterdag in het Portugese Fatima heeft paus Franciscus tijdens een heilige mis twee zienertjes heilig verklaard. Honderd jaar na de Maria-verschijning was een indrukwekkende menigte naar de mis gekomen, ook om de populaire paus met applaus te bedanken. Maar volgens het Katholiek Nieuwsblad was het aantal mensen dat de mis bijwoonde op 100.000 geschat. Met permissie: 40.000 minder dan voor het Rotterdamse profane fuifje (hoewel het Vaticaan het op een half miljoen houdt). Of neem de nieuwe Franse president waar de hele wereld het vol bewondering over heeft. Zondag liep en reed hij traditioneel op de Parijse Champs-Elysées voor zijn inauguratie. Emmanuel Macron werd voor de gelegenheid op de ‘mooiste avenue ter wereld’ met veel grandeur door 28 motoragenten en 123 paarden omringd. Maar achter de dranghekken was het armoe troef. Sommige commentatoren hadden het over slechts enkele tienduizenden nieuwsgierigen. Volgende keer moet Macron het misschien op de Coolsingel proberen. Ach, die getallen zeggen in feite niet zoveel. Hoeveel van die supporters komen uit Rotterdam en wat is hun binding met de stad? Het gaat hun zuiver en alleen om de enclave Feyenoord. En als de Kuip ooit naar ergens tussen Bergen op Zoom en Goes wordt verhuisd, zal het legioen het wellicht ook goed vinden.

