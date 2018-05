Een libelle-drone is de dood in de pot voor de privépersoon

Meteorologen vinden dat saai weer, die zien de lijnen van gelijke druk liever dicht tegen elkaar aan liggen zodat er wat te beweren valt, maar de modale mens is er blij mee. Zo'n hogedrukgebied betekent vrede en verbroedering: allemaal naar het strand of de bossen in. En wie moet werken, ziet door de ramen condensstrepen van vliegtuigen in de lucht en weet dat het goed is. Om het helemaal af te maken, zie ik er graag een luchtballon bij, die heerlijke uitvinding van de gebroeders Montgolfier. De dichter Willem Bilderdijk zag daar zelfs een ruimtevaartuig avant la lettre in: 'Kort verhaal van eene aanmerkelijke luchtreis en nieuwe planeetontdekking'. Maar het bleef bij een luxe voertuig voor vredige en statige luchtreizigers.

Nog meer dan het huidige gekluns met facebook- en andere social media-accounts zal het droontje ons tot publieke lichamen maken

Nee dan de tegenhanger van die eerlijke luchtballon, de onbemande en stiekeme drone, waarvan ons afgelopen week het jongste exemplaar werd voorgesteld, tevens het kleinste: de libelle-drone, een ding van een paar gram waarmee de vijand of de gijzelnemer of van wie je ook maar meer wilt weten, ongemerkt genaderd kan worden. Ik voorzie een grote vlucht van deze drone want je weet het, de grote uitvindingen komen altijd uit het leger: buskruit, computer. Wel moet-ie in de nabije toekomst nog wat kleiner worden, formaat vlieg of mug. En ook een stuk goedkoper, want die 35.000 euro van nu is natuurlijk wel een drempel voor de gemiddelde voyeur. Omlaag dus, een paar honderd euro lijkt me ideaal voor de prijsdoorbraak.

Mug-drone Tommy Wieringa beschrijft in 'Joe Speedboot' hoe zijn held een vliegtuig bouwt om de naakte buurvrouw te bespieden. Wat een overbodige handarbeid! Gewoon naar de droneshop, een mug-drone gekocht en naar het lustobject gestuurd. Ook handig voor als je het overspel van je partner wilt gadeslaan. The fly on the wall. De vlieg die alles wist. Tevens inzetbaar voor het stelen van bedrijfsgeheimen en het onthullen van alle mogelijke achterkamertjespolitiek. Nog meer dan het huidige gekluns met facebook- en andere social media-accounts zal het droontje ons tot publieke lichamen maken. En de sf-schrijvers zullen al hun achterhaalde boeken moeten herschrijven. Het insect was al de succesvolste levensvorm op aarde, daar komt de robotversie nu nog eens bij. En dan zal ooit de dag komen dat we de gewone huis-tuin-en-keukenvliegen, -wespen en -muggen niet meer vertrouwen en een nieuwe vendetta beginnen. Geen bloedspetjes meer op het behang, maar doodgemept kunststof, minuscule schroefjes en moertjes, nanolensjes. Aan dit alles zat ik te denken toen ik van Frankrijk naar Nederland tufte in mijn Faraday-kooitje. Een nabije toekomst die ik hopelijk niet hoef mee te maken. Want een betaalbare, voor iedereen toegankelijke libelle-drone is de dood in de pot voor het individu, de privépersoon, het raadsel mens. Mij niet gezien. Lees hier meer columns van Rob Schouten