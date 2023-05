Een lezeres zette mij ertoe om nog eens na te denken over Rousseau en Hobbes

Soms zijn er brieven die je raken en je aan het denken zetten. En niet omdat de schrijver meldt, zoals lezeres Tessy Zwakenberg uit Zwolle, dat ze nooit eerder een brief naar de krant heeft gestuurd. Het gaat hier om mijn column van 23 mei over de vernietiging van de Oekraïense stad Bachmoet door de Russische Federatie van Poetin. ‘Je schreef over filosoof Rousseau die geloofde in de goedheid van de mens in zijn natuurtoestand. En over filosoof Hobbes die juist het tegendeel beweerde. Je concludeerde dat Hobbes het gelijk aan zijn zijde zou hebben. Ik wil je vragen je conclusie nog eens te heroverwegen.’ Een lezeres die aan een columnist vraagt om zijn mening te herzien, is altijd uitdagend en zeker wanneer de beweegredenen van het verzoek hem in het hart raken.

Deze lezeres meldt dat ze 29 jaar is en als verpleegkundige werkt. Dagelijks ziet ze veel ‘voorbeelden van goedheid’ onder haar collega’s en hier wordt naar haar smaak weinig licht op geschenen. De reden van haar verzoek is niet dat ze ‘baanbrekende argumenten’ zou hebben, maar omdat ze ‘als 29-jarige waarschijnlijk nog wel even mee moet. En omdat leven in een wereld waarin de hoop ver te zoeken is, geen verleidelijk vooruitzicht is. Ik denk dat het onze taak is als mensheid hoopvol te blijven. Omdat we anders de verantwoordelijkheid voor een gezonde samenleving naast ons neerleggen.’

Deze woorden ademen niet alleen een vorm van wijsheid, maar zijn ook raak. Hoe kunnen we verder leven en functioneren in een duistere wereld waarin de slechtheid van de mens in zijn natuurtoestand absoluut zou zijn? Zijn we soms niet, vol empathie en emoties, tot tranen toe geroerd als we weer eens vernemen hoe een onbekende zich in het water of in een brandend huis heeft geworpen om een andere onbekende te redden? Aan de andere kant hoef je alleen Wikipedia te raadplegen en zijn lijst van oorlogen die sinds de Eerste Messenische Oorlog (736 v.Chr.) tot vandaag zijn gevoerd, om een pessimistische blik op de mensheid te werpen. Je hoofd gaat ervan duizelen.

Onzin over de vrouw

Dit bewijst misschien het ongelijk van Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) wanneer hij stelt dat ‘de natuur de mens gelukkig en goed heeft gemaakt, maar de maatschappij hem corrumpeert en ellendig maakt’. Wat overigens de bevinding van Engelse filosoof Thomas Hobbes (1588-1679) niet hoeft te bevestigen dat de mens van natuur kwaadaardig is. Daar heeft de lezeres een punt en mijn keus tussen beide filosofen is wellicht te radicaal. Zou het niet eerder zo zijn dat de mens met al zijn gebreken en het geweld dat in hem huist, juist door de correctieve maatschappij enigszins tot verbetering wordt gedwongen? Veel heb ik van Rousseau ooit gelezen maar ik geloof dat zijn visie geen stand kan houden. Voltaire (1694-1778) was daar stellig over in zijn antwoord aan Rousseau: ‘Niemand heeft ooit zoveel geestigheid gebruikt om ons dom te maken. Als men je werk leest, wil je als viervoeter weer kruipen.’

Ach, Rousseau heeft wel meer onzin uitgekraamd, bij voorbeeld over de vrouw: ‘De vrouw is van natuur gescha­pen om de man te behagen en aan hem onder­worpen te zijn, ze moet voor hem buigen en zelfs zijn onrecht verduren.’ Laat ik het in het midden houden: ik heroverweeg mijn conclusie zowel voor Rousseau als voor Hobbes.

