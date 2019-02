Een leven bij de Goede herder kon élk katholiek meisje overkomen

Als veertienjarig meisje zat ik, in 1967, in een internaat op school. Het was er verboden vrolijk te zijn, maar ook om alleen te zijn en na te denken. De standenmoraal, het ontbreken van individuele verantwoordelijkheid en vrijheid van denken waren beklemmend. Ik wilde weg, en toen ik dat bekendmaakte, zette de hoofdzuster alles op alles om mijn wil te breken. Toen dat met haar middelen niet leek te lukken, dreigde zij met “inlichtingen waardoor ik alleen in de Goede Herder terecht kon”.

Ik spande me tot het uiterste in om niet weg te lopen, wachtte mijn kans af en meldde me aan bij een school zonder internaat in Maastricht. Ik verzocht bij aanmelding met klem om niet naar de inlichtingen van de zusters te luisteren. Ik had geluk. De conrector verzekerde me dat hij geen inlichtingen over mij nodig had. “Ik zie je toch staan?”, zei hij hartelijk. Dat was alles wat ik nodig had.

De lange arm

Ik was veilig, werkte alsof ik achterna gezeten werd, kreeg waardering in overvloed en spande me daarvoor zo hard in, dat ik een jaar kon overslaan op school. ’s Nachts vreesde ik de lange arm van de zusters. Diep van binnen knaagde het dat ik alleen mijn eigen huid had weten te redden. Ik had begrepen dat ze bij de Goede Herder veel beter waren in het breken van de wil.

Intussen hebben 140 vrouwen zich gemeld vanwege hun klachten over kinderdwangarbeid in de congregatie van de Goede Herder en de vaak ernstige gevolgen daarvan voor hun leven. Als er helemaal niemand was die hen bescherming bood, werden zij het hardst vernederd en van alles beroofd waar een kind recht op heeft.

In Trouw lezen we op 20 februari: “In de kloosters van de Zusters van de Goede Herder werkten ‘gevallen vrouwen’, zoals ongehuwd zwangere meisjes, veroordeelden en prostituees.” Met deze woorden wekt de krant de indruk de schuldomkering van de congregatie te bevestigen. Dat is discriminerend en kwetsend. Elk meisje in de katholieke zuil liep immers tot begin jaren tachtig een reëel risico om vernederd en opgesloten te worden. Ook ik dus.

Loyaliteit aan kinderen was zeldzaam in die tijd: de loyaliteit aan de hiërarchie was onontkoombaar. Die regeerde met zonde, straf, boete en enkel hemelse genade. Het verlies van huis en haard was een straf van God, en dat peperden ze de kinderen in.