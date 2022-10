Een leugenaar volgens woordenboeken

Staatssecretaris Eric van der Burg van justitie en veiligheid is een leugenaar. Wacht! Kan ik dit zomaar over een gerespecteerde politicus beweren? Iemand die leugens vertelt, hetzij eenmalig, hetzij herhaaldelijk is een leugenaar, zeggen woordenboeken. Ik had niet geweten dat de staatssecretaris een leugenaar was als ik op deze plek gisteren zijn tweet van 3 oktober niet had gelezen. Daarin schreef hij dat er in Nederland jaarlijks rond de 25-30.000 asielzoekers binnenkomen.

Ik adviseer lezers om deze onwaarheid op de site van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zelf te verifiëren. Vorig jaar noteerde de dienst een asielinstroom van 36.620 mensen. Voor de laatste 12 maanden tot 31 augustus van dit jaar, zijn we op 47.802 beland, wat een eindtotaal voor 2022 van net onder of boven de 50.000 aannemelijk maakt. Bijna het dubbele van de laagste schatting van deze politicus.

De asielinstroom wordt door de IND officieel als volgt gedefinieerd: ‘bestaand uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen en nareizigers.’ De huidige explosie van asielaanvragen is de grootste sinds de asielcrisis van 2015. Dat Van der Burg de enorme toename van de asielinstroom via Twitter wil relativeren door een leugen te plegen, is kwalijk. Er kwamen meer dan vijfhonderd reacties op zijn tweet, meest kritisch, die vaak de staatssecretaris beschuldigen van liegen.

Laat op de avond besloot Van der Burg een tweede tweet te sturen ‘vanwege de discussie’ rond zijn eerste. Hierin gaf hij een link, niet met de IND, de dienst van zijn eigen ministerie, maar met het CBS. Achter deze link staat nagenoeg niets over asielzoekers behalve een cijfer uit 2020 (pandemiejaar) die niet de totale asielinstroom, maar alleen de eerste aanvragen betreft. Alsof de familie van de aanvrager (nareizigers) niet meer bij de instroom geteld hoort te worden. Op 12 september schrijft NRC: ‘Op dit moment zijn bijna de helft van de statushouders in azc’s overgekomen gezinsleden’.

Cijfers over de asielinstroom zijn regelmatig voorwerp van manipulaties, ontkenningen of zelfs leugens. Dit komt door het feit dat de asielproblematiek sterk geïdeologiseerd wordt. Mensen die zich sterk maken voor een bijna ongelimiteerde opvang van asielmigranten door deze ‘Postzegel aan Zee’, praten niet graag over werkelijke en dus ongemakkelijke aantallen. Ze leggen liever het accent op de manco’s van het afschalen van het aantal plekken in azc’s. Toch is momenteel de netto capaciteit bij opvanglocaties ruim 45.000 bedden terwijl tijdens de piek van de asielcrisis uit 2015 deze net boven de 50.000 kwam. De huidige crisis heeft dus wel degelijk te maken met ongekende hoge aantallen aanvragen en slechte doorstroming van statushouders (woningnood) in azc’s.

Wie opmerkt dat de gemiddelde wachttijd voor een burger om aan een sociale huurwoning te komen in vele gemeenten zeven jaar bedraagt en in extreme gevallen zeventien jaar of meer (Diemen, Amstelveen), wordt door bovengenoemde groep snel bij radicaalrechts gerangschikt. Dat de ideologisering van de asielproblematiek tot polarisatie leidt, is onontkoombaar. Dat deze polarisatie en de hoge aantallen tot een zeer restrictief beleid zullen leiden, is niet alleen onvermijdelijk maar ook wenselijk.

Van de 215.000 zijn er 86.000 oekrainers . Regulier krijgen we rond de 120.000 mensen per jaar, het merendeel expats studenten of mensen die een relatie hebben met een nederlander en rond de 25-30.000 asielzoekers. https://t.co/3t6ABUNDl8 — Eric van der Burg (@ericvanderburg) 3 oktober 2022

