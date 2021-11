Een lange, gesloten formatie: het schuurt aan alle kanten

De persconferentie met de minste nieuwswaarde moet op naam staan van Gerrit Zalm, toen hij in de zomer van 2017 de buitenwereld bijpraatte over de kabinetsformatie. Zalm was op dat moment drie weken informateur en probeerde VVD, CDA, D66 en ChristenUnie richting een akkoord te bewegen. In die persconferentie vertelde hij dat de sfeer aan de onderhandelingstafel goed en informeel is, dat men elkaar ‘recht in het gezicht kijkt’ en dat er wordt gezocht naar oplossingen.

Zalm zei van alles en tegelijkertijd niets. Hoe de formatie er op dat moment voor stond bleef volstrekt onduidelijk. Hij vertelde nog wel dat als je zeker wilt zijn dat er nooit een kabinet komt, transparantie de oplossing is. Het is een door informateurs graag gebruikt cliché om het eigen zwijgen te verdedigen.

Weinig veranderd

Er is in die tussentijd bijzonder weinig veranderd. Ondanks de grote woorden over een nieuwe bestuurscultuur en de wens van de Kamer om de ramen van de formatiekamer op z’n minst op een kier te zetten, blijven ook de huidige onderhandelingen in nevelen gehuld. Inmiddels is wel duidelijk dat een Sinterklaas-akkoord er niet meer in zit. Wellicht lukt het volgende week. Of de week erna.

Dat de formatie zo lang duurt, schuurt aan alle kanten. De weer in alle hevigheid opgelaaide coronacrisis schreeuwt om een volwaardig kabinet, dat kan worden afgerekend op het beleid. Principiële en ingrijpende besluiten die code zwart in de zorg moeten voorkomen, horen niet op het bordje van een demissionair kabinet.

De onderhandelaars zeggen ter verdediging dat de inhoudelijke gesprekken pas twee maanden op gang zijn. Dat is juist, maar het zijn diezelfde onderhandelaars die een hoofdrol hebben gespeeld in de half jaar durende formatieklucht die daar aan vooraf ging.

De oppositie in de Tweede Kamer hoort al tijden niets belangwekkends over de formatie. De informateurs Johan Remkes en Wouter Koolmees houden de koning beter op de hoogte over de voortgang dan de Kamer. Voorzitter Vera Bergkamp moest het vorige week doen met een summier briefje met de mededeling dat er vermoedelijk volgende week een nieuw bericht volgt.

Debat over de formatie

Het is daarom niet vreemd dat de oppositie een debat wil over de formatie, zeker nu belangrijke kwesties al vele maanden stil liggen in afwachting van een coalitieakkoord. Dat debat wordt geblokkeerd door de formerende partijen, het zal niet verbazen. Volt, JA21 en Kamerlid Pieter Omtzigt stellen nu voor dat de steun van vijftig Kamerleden voldoende moet zijn voor dat debat, in plaats van 76 (de helft plus 1). Het plan heeft weinig kans van slagen.

Voorzitter Vera Bergkamp zou, het gemor bij de formerende partijen trotserend, de informateurs naar de Kamer kunnen roepen om fatsoenlijk geïnformeerd te worden over de voortgang. Het kan zorgen voor begrip in de samenleving, waarom we deze pandemie nog altijd met een demissionaire ploeg bestrijden en waarom oplossingen voor die andere crises (klimaat, stikstof) op zich laten wachten. Zo krijgt de Kamer iets van regie over de formatie terug, regie die al ruim acht maanden lang ver te zoeken is.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.