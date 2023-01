Een land dat geen (vuurwerk)verbod kan invoeren, is onbestuurbaar

John Stuart Mill, een van de grondleggers van het liberalisme, schreef in zijn meesterwerk Over Vrijheid dat ‘het enige doel waarvoor macht met recht uitgeoefend kan worden over een lid van een beschaafde gemeenschap, tegen zijn wil in, is om schade aan anderen te voorkomen’. Met andere woorden: jouw vrijheid houdt op waar die van een ander begint. Sommige schade is te groot om in een vrij land toe te staan.

Wat schade betreft is oudejaarsavond een no brainer. Welbespraakt legden artsen de afgelopen week uit dat dit jaar een elfjarig kind een hand en een oog verloor, en tal van anderen ernstige oogschade opliepen, vaak met gedeeltelijke blindheid tot gevolg. En dan is er ook nog de schade aan auto’s en gebouwen, en zijn hulpverleners en politie met vuurwerk bekogeld. Veel slachtoffers zijn omstanders. Nogmaals: het is vrij eenvoudig te beargumenteren dat de vrijheid van vuurwerkliefhebbers beknot kan worden, om zo schade aan anderen te voorkomen.

Dat desondanks het lokale vuurwerkverbod in allerlei gemeenten werd genegeerd is dieptriest. De Volkskrant gaf in haar commentaar de overheid de schuld, die niet handhaafde en gewoon een landelijk verbod in moest stellen. Trouw was nog pessimistischer, en schreef dat zelfs zo’n algemeen verbod niet op kan tegen de wetteloosheid van de gemiddelde Nederlander. Ik heb geen idee of de regel goed zou werken – dat weet je pas als je een vuurwerkverbod met overtuiging invoert.

Ik weet wel dat het vuurwerkdebat niet alleen over vuurwerk gaat. Het gaat over het vermogen van een land om vrijheid te begrenzen. Je kan het oneens zijn met een verbod, en overtuigd zijn van de unieke waarde van het zelf aansteken van lontjes. Misschien breng je anderen zelden in gevaar, en vervult jouw vuurwerk de hele familie met een warm gevoel. Misschien komt de buurt bij je langs om even mee te genieten. Maar zelfs dan moet je toch erkennen dat een vuurwerkverbod, mits democratisch ingesteld, in een liberale samenleving een legitieme maatregel is.

Wie door de ogen van Mill naar onze samenleving kijkt, ziet tal van schade waar veel te weinig rekening mee wordt gehouden. Velen verkiezen onomkeerbare schade aan de leefomgeving boven het inperken van hun consumptievrijheid. Velen verkiezen de armoede van anderen boven het betalen van een beetje meer belasting. Als je het mij vraagt geniet de gemiddelde Nederlander meer vrijheid dan hij aankan, en is het hoog tijd om wat meer schade te voorkomen.

Maar dat is niet het belangrijkste punt. Het debat over vrijheid en schade is inherent politiek: er is niet één ultiem juiste manier om Mills principe toe te passen. Het gaat erom de uitkomst van dat politieke proces te respecteren. Om inperkingen van je vrijheid toe te staan, ook als je het liever anders had gezien. Want een land dat geen verbod meer in kan voeren, is niet alleen medeverantwoordelijk voor schade. Het is feitelijk onbestuurbaar geworden.

Stevo Akkerman heeft vakantie. Jurriën Hamer vervangt hem deze week.