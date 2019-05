Een krimpende kerk vraagt niet om Grieks of Hebreeuws, maar om vindingrijkheid

Dienen dominees academisch opgeleid te zijn en de klassieke talen te beheersen? Ad van Nieuwpoort, predikant in Bloemendaal pleitte voor kennis van de talen waarmee de Schriften in de grondverf zijn gezet. Toch is het tamelijk willekeurig om in de huidige context van ontkerkelijking de academische opleiding en de kennis van de klassieke grondtalen voor predikanten zo te verheffen.

Anders dan cabaretiers die het hele land doorreizen met op elk ander podium steeds weer hetzelfde verhaal, moeten predikanten zondag na zondag voor eenzelfde groep mensen met een nieuw verhaal komen dat theologisch hout snijdt. Zonder intellectuele bagage en stevige denkkracht is dat eigenlijk niet vol te houden. Hier hebben de voorstanders van de klassieke academische theologie beslist een punt.

Meer dan Grieks nodig

Wie niet van studeren houdt, krijgt het zwaar in het vak van predikant. Want maar weinigen hebben genoeg talent om elke week weer uit de binnenwereld van ‘ik voel en ik vind’ een overdenking op te diepen. Toch vraagt de overtuigingskracht van de dominee die in een seculier land geloof wil uitdragen om meer dan alleen kennis van grondtalen. Waarom geen pleidooi voor kennis van filosofie of andere levensbeschouwingen? Waarom geen nadruk op de performance en retorica van voorgangers? En wat te denken van enig inzicht in onze diepste zielenroerselen? Daarnaast is er de alledaagsheid van de kerkelijke organisatie. Wanneer je kerk krimpt, kom je er niet met Grieks en Hebreeuws, maar vooral met vindingrijkheid.

Ook al spreekt er liefde voor de Bijbel uit, een te eenzijdig pleidooi voor kennis van de grondtalen zal het grote verhaal niet doen terugkeren. Wie denkt van wel, gaat ook voorbij aan het feit dat de predikant die zichzelf etaleert als vrome en erudiete geleerde, een relatief recente uitvinding is in de Nederlandse kerkgeschiedenis. Pas in de negentiende eeuw, aan de vooravond van de secularisatie in de twintigste eeuw, tooide de predikant zich in zwarte toga, het gewaad van de hoogleraar.

Dat dit type predikant onvoldoende is toegerust voor kliederkerken, digitale nieuwsbrieven of een aansprekende vlog, lijkt ons evident. Met heimwee naar voorbije tijden staan we als protestantse kerken vooral met het gezicht naar het verleden. Je zou je zelfs kunnen afvragen of we zo het huidige – ook door veel predikanten verfoeide – politieke gekoketteer met cultuurchristendom en klassieke oudheid niet te veel in de kaart spelen.