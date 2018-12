Een kortere schoolweek lost niks op

Logisch dus, dat leraren de afgelopen jaren de straat opgingen. Logisch dus, dat het kabinet vervolgens honderden miljoenen euro’s extra vrijmaakte om grote knelpunten – de werkdruk, salarisachterstand – op te lossen.

Maar dat is slechts een deel van de oplossing. Want de aanwas van nieuwe, frisse leerkrachten blijft achter bij het tempo waarmee de vergrijzing in het onderwijs toeslaat. Kennelijk is het vak ondanks alle extra maatregelen nog steeds onvoldoende aantrekkelijk. Het lerarentekort komt in 2022 dan ook uit op 4100 voltijdsbanen, zo heeft het ministerie van onderwijs berekend.

Een vierdaagse schoolweek maakt het lerarentekort wel goed zichtbaar, voor ouders en politiek

Om dat lerarentekort het hoofd te bieden, zijn er verschillende suggesties gedaan. Minister van onderwijs Arie Slob bijvoorbeeld, wil kunstenaars muziek- en tekenles laten geven. Dat degradeert het onderwijs tot kinderopvang, briest onderwijsbond AOb. Slobs oplossing oogt inderdaad nogal armoedig – het kost namelijk niks en is zeker geen structureel antwoord op het tekort. Maar incidenteel kan het dat wel zijn. In het onderwijs zijn wel meer voorbeelden van ongediplomeerden die prima voor een groep kunnen staan. Net zoals er ook voorbeelden zijn van gediplomeerden die daar maar niet in slagen. Maatwerk is dus geboden.

Specialiseren Meer is te verwachten van het voorstel van de Onderwijsraad, om de pabo en lerarenopleidingen samen te voegen, zodat leraren in de loop van hun carrière van schooltype én klas kunnen wisselen. En als die leraren in spe zich dan ook nog verder kunnen specialiseren, nemen hun toekomstmogelijkheden nog meer toe. Het vak zou zo uitdagender én afwisselender worden, is de idee, waar veel voor te zeggen valt. Nu doet ook de AOb een duit in het zakje. Waar het echt niet anders kan, moet een vierdaagse schoolweek worden ingesteld. Maar ook dat is geen structurele oplossing, nog afgezien van de vraag of het wettelijk kan. Het brengt hooguit wat verlichting van de werkdruk. En levert dit de gewenste onderwijskwaliteit op? Ouders hoeven niet bang te zijn dat ze hun kroost een dag extra thuis moeten opvangen, daar kan de school voor zorgen, zegt de AOb. Maar een school als kinderopvang, wat is daar het didactisch nut van? De onderwijsbond heeft wel gelijk dat zo’n vierdaagse schoolweek het probleem van het lerarentekort zichtbaar maakt – voor de ouders én politiek. Een voorstel als signaal dus, en daar is niks mis mee. Maar een echte oplossing is het natuurlijk niet. Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren. Meer commentaren leest u op trouw.nl/commentaar.

