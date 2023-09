Een knoop erin, nooit vader worden, is het winst of verlies?

Als je voor het eerst een kind krijgt, kom je definitief in een andere categorie mensen terecht, ik spreek uit ervaring. Het is niet alleen dat je nu iets hebt wat je nog niet had – een zoon of een dochter – je bent ook iets geworden wat je nog niet was: een vader of een moeder. En dat is niet meer terug te draaien, het zal je hele leven zo blijven, ook al zou het kind je ontvallen.

Collega Niels Posthumus wil het zover niet laten komen; hij beschreef in een mooi Tijdgeest-stuk hoe hij zich gaat laten steriliseren om kinderloos te blijven: ‘Kinderen zijn de toekomst en exact dat is voor mij het probleem, er zijn zoveel dingen in de toekomst om je zorgen over te maken’. Ook hier is sprake van iets wat niet meer terug te draaien is, de arts laat niet na hem daarvoor te waarschuwen, al is het niet 100 procent waar. Maar het is wel precies de bedoeling van Niels: een knoop erin, nooit vader worden. Het riep allerlei momenten uit mijn leven naar boven, en niets van wat ik hier vertel is bedoeld als argument tegen zijn beslissing – ik zie het als een gesprek op papier, al hadden we er eigenlijk wat bier bij moeten hebben.

Vrouwen, die móeten kinderen willen

Het viel me op hoe bevoogdend de Britse arts van Niels was, dat was bij mij ruim 25 jaar geleden helemaal niet het geval. Ik geef toe: ik had al drie kinderen, daarmee was ik een ander geval. In feite had ik er al vier, want ik zou voor altijd ook de vader blijven van de gestorven Evy. Maar hoe verschillend onze gevallen ook, in de woorden van de Britse arts klonk wel erg sterk door dat het abnormaal is geen kinderwens te hebben. Ik dacht aan wat Wende eens tegen me zei in een interview – want voor vrouwen is dit nog erger, die móeten willen. “Ik voel nog steeds dat ik tegen de stroom in zwem als ik zeg, om geen enkele reden: ik wil gewoon geen kind. Je bent vrij om geen kind te willen, dan ben je geen lege vrouw en ook niet anti-sociaal.”

Het was een grote schok voor mij als jongen toen mijn moeder opeens aan me vertelde dat ze weer zwanger was en dat ze daar helemaal niet blij mee was. We waren met z’n tweeën in de huiskamer, ik weet nog waar ze stond: met haar rug naar het raam, ik moest een beetje tegen het licht inkijken om haar te zien. Ik was een jaar of twaalf, dit was haar tiende zwangerschap. Maar ‘niet blij’? Ik begreep er niets van, het paste ook helemaal niet in ons geloof. Later hoorde ik dat de dominee had aangedrongen: in Godsnaam geen voorbehoedsmiddelen.

Ik was geen leuke man om zwanger mee te zijn

Zelf was ik halfslachtig als het ging om vader worden, misschien door wat ik als oudste kind had gezien. Ik moest de drempel over worden geholpen en ik ben geen leuke man geweest om zwanger mee te zijn. Maar du moment dat de kinderen ter wereld kwamen, veroverden zij mij, en zo is het gebleven.

Niels citeert een hoogleraar die zegt dat kinderen mensen niet zozeer gelukkiger maken, maar dat hun leven wel wint aan zingeving. En een andere hoogleraar zegt dat het ouderschap ‘je emotionele ervaringen intenser maakt’; hogere hoogtepunten, diepere dieptepunten.

Ik noem het diepte, inhoud, scherpte. Het volledige leven, zoiets. Dankzij het stuk van Niels zoek ik de juiste woorden, en ik denk dat hij ze ook zoekt, op zijn eigen manier.