Een klassefoto is geen zaak voor de rechter

Hij werd genomen tijdens het Offerfeest, en die dag hadden de islamitische leerlingen vrij gekregen. De rechter vindt dit discriminatie, maar beschouwt de schade wel een stuk lager dan de eis van 10.000 euro.

De zaak oogt bizar. Het is vrijwel onmogelijk om vast te stellen hoe groot de immateriële schade is van het missen van een klassefoto. De schoolfotograaf wordt doorgaans tijdig aangekondigd en iemand had kunnen zien dat deze dag net samenviel met het Offerfeest. Dat geldt voor de ouders, maar ook voor de school – die immers de leerlingen vrijgaf, juist om hun om religieuze redenen ter wille te zijn. Tot zover is er sprake van onhandigheid.

Toen de dubbeling ontdekt werd, probeerde de schoolleiding alternatieven te bieden, door de fotograaf bijvoorbeeld al vroeg te bestellen. Of door zelf een foto te maken op een ander tijdstip – iets waarvoor de school geen bewijs kon overleggen. De fotograaf op een andere dag bestellen, dat was niet mogelijk, hield de schoolleiding vol bij de rechter. Waarschijnlijk was de afweging dat de wens van het gezin – andere moslimgezinnen zouden wel in de ochtend willen komen – niet opwoog tegen de kosten die de verplaatsing zou opleveren.

Zonder juridisch getouwtrek

Volhouden dat het ‘nu eenmaal niet meer kon’, dat heeft de school niet geholpen. Want zoals de rechter stelt, ouders staan in hun recht als ze willen dat hun kind niet vanwege de religieuze achtergrond een schoolactiviteit mist. Ook al gaat het om een schoolfoto en is de ‘schade’ lager dan ouders aangeven. Iedereen zal wel eens een schoolfoto missen, maar niet vanwege een religieus feest. Het is voorstelbaar dat het voor moslimkinderen, die er minder vanzelfsprekend ‘bij horen’, een tikkeltje erger is om als enige te ontbreken op de foto. Hoewel 250 euro per kind dan nog steeds arbitrair is.

Die forse matiging van het schadebedrag zal hopelijk andere ouders aanmoedigen om er eerst met de schoolleiding uit te komen. Want school is een plek om te leren, zonder juridisch getouwtrek. Zoals schoolleiders de kalender nauwkeuriger zullen langslopen als de schoolfotograaf een afspraak wil maken. De schoolleiding denkt nog aan een hoger beroep. Deze zaak had helemaal niet voor de rechter moeten komen. Laat ouders en scholen er vooral onderling uitkomen.

