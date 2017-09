Een kind is wel gebaat bij een proces tegen de school

Ouders schaden de school via de rechter, zo stelt Trouw in haar hoofdredactioneel commentaar. De voorbeelden die Trouw aanhaalt, de puntentelling bij een examen Frans en plaatsing in een combinatieklas, schetsen een beeld van ouders die het individuele belang van hun kind boven het algemene belang van de school stellen.

Daarmee wordt de indruk gewekt dat het bij procedures tegen scholen vaak gaat om futiliteiten. In werkelijkheid gaan veel conflicten tegen scholen over zeer serieuze zaken. Zoals kinderen die onterecht thuiszitten omdat scholen hen geen passend onderwijs willen bieden.

Ook dit nieuwe schooljaar worden veel kinderen die afwijken van de 'norm' vanwege autisme, AD(H)D of bijvoorbeeld hoogbegaafdheid, op de gang gezet of nog erger: naar huis gestuurd. Het gebrek aan passend onderwijs is dan ook in de meeste gevallen de bron van het conflict.

Ouders die ik als onderwijsjurist bijsta, voelen zich vaak onder druk gezet door de school, of hebben het gevoel dat er niet naar hen wordt geluisterd. Dan is een gang naar de rechter vaak nog de enige manier om de toekomst van het kind te redden. Het gaat dan dus niet om ouders die hun kind zouden voorhouden dat slagen voor een examen of het in een ongedeelde klas komen kan worden afgedwongen door een gang naar de rechter.

De ouders staan erbij en kijken ernaar, en kunnen niets doen

De grillen van de school Vaak leidt het conflict ertoe dat de school de leerling ten onrechte uitschrijft. Dat leidt vervolgens weer tot een strafrechtelijke vervolging wegens schoolverzuim. Ook maak ik het geregeld mee dat de school een oneigenlijke melding bij Veilig Thuis doet, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De ouders staan erbij en kijken ernaar, en kunnen niets doen. In het Trouw-commentaar lijkt het alsof vooral scholen belaagd worden, maar het is hard nodig dat de rechtspositie van ouders, leerlingen en studenten beter wordt. Zij zijn nog altijd grotendeels overgeleverd aan de grillen van de school. Gelukkig leven we in een rechtsstaat, waar de macht van de overheid en alle daarbij behorende instituties wordt gereguleerd en beperkt door het recht. Zo ook de macht van scholen, examinatoren en het College voor Toetsen en Examens. Verbetert de rechtspositie niet? Dan moeten ouders niet minder, maar meer gaan procederen tegen scholen. Lees ook het Trouw-commentaar: Ouders schaden school via rechter

