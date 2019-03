Een kind is voor een heterovrouw toch ook geen noodzaak?

Desondanks voel ik mij betrokken, sterker nog, persoonlijk aangesproken door de uitspraak van minister Bruno Bruins van medische zorg aangaande de vergoedingen voor kunstmatige inseminatie voor alleenstaande vrouwen en lesbische stellen. Ik weet niet of ik tijdig een mannelijke partner zal vinden, als ik besluit kinderen te willen. Ik weet ook niet of ik sowieso een kind kan krijgen, maar dat alles zou irrelevant moeten zijn. Het verhelderen van bestaande regels waardoor alleenstaande vrouwen en lesbische koppels niet meer kunnen rekenen op een vergoeding voor kunstmatige inseminatie is, zonder enige twijfel, een vorm van indirecte discriminatie.

Dit wordt verergerd doordat - zelfs als de vrouw geen medische noodzaak heeft, maar haar mannelijke partner wel - het heteroseksuele stel alsnog wel in aanmerking komt voor de vergoeding. Daarom is er volgens de beroepsvereniging NVOG sprake van rechtsongelijkheid, en terecht. De vrouw in kwestie kan er immers voor kiezen een andere mannelijke partner te zoeken om zwanger te worden, zonder medische interventie. Net zoals de alleenstaande vrouw de kroeg in kan lopen om alsnog op ‘natuurlijke wijze’ zwanger te worden. Liefde mag immers geen rol spelen in het besluit om een behandeling te vergoeden.

Verwekken is een keuze

Lesbische vrouwen lijken in het bijzonder benadeeld te worden, aangezien voor hen seks met een man uitgesloten is. Volgens het COC gaat het bij lesbische vrouwen om indirecte discriminatie aangezien zij elkaar niet kunnen bevruchten. Zij hebben medische hulp nodig bij het inbrengen van donorzaad. Dit is volgens voorzitter Astrid Oosenbrug ook een vorm van medische noodzaak. Ziedaar een brug naar de kwestie waar de discussie eigenlijk over moet gaan. Gezien de reden van de oplopende zorgkosten, zou de vraag centraal moeten staan wat de samenleving onder ‘medische noodzaak’ verstaat.

Liefde mag geen rol spelen in het besluit om een behandeling te vergoeden.

Het verwekken van een kind is, onder gebruikelijke omstandigheden, een keuze. Als de keuze eenmaal gemaakt is en de wens die daaruit voortvloeit niet op natuurlijke wijze in vervulling kan gaan, dan leidt dat uiteraard tot een teleurstelling. Is er dan sprake van een medische noodzaak tot zorg? Het krijgen van een kind heeft impact op het levensplezier, maar is niet van levensbelang. Dat is een essentieel onderscheid. Een vruchtbaarheidsprobleem maakt een medische interventie nodig, maar van ‘zorg’ zou geen sprake moeten zijn. Die interventie is nodig om een wens in vervulling te laten gaan, maar niet om te (over)leven.

Ik wil graag zonder bril door het leven, maar die wens mag ik toch ook zelf betalen als ik mijn ogen laat laseren? En mijn bril wordt al niet eens vergoed uit het basispakket, terwijl ik zonder niet zou kunnen functioneren. Maar ja, waarschijnlijk is hier geen sprake van een medische noodzaak. Daarom spelen hier twee kwesties. Ten eerste zou de vraag gesteld moeten worden of wij als samenleving de kosten zouden moeten dragen voor het in vervulling laten gaan van een kinderwens wanneer deze – om wat voor reden dan ook – niet op natuurlijke wijze voltooid kan worden.