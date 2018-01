Een kerstkransje is geen donut

Irene van Staveren start met Jan Pen, die de economie ooit vergeleek met een kerstkransje. Doordat de economie geen invloed heeft op de voorkeuren van mensen ontstaat er een gat in het koekje. Consumptiegedrag verandert niet door veranderende voorkeuren, maar doordat mensen de producten van hun voorkeur niet meer kunnen betalen. Ergo: prijzen en inkomens bepalen ons koopgedrag. Tot hier gaat het goed.

Maar als de beeldende beschrijving van het economische kerstkransje de plaats inneemt van de werkelijkheid ontstaan gemakkelijk kromme redeneringen. Dat blijkt uit een terloops tussenzinnetje van Van Staveren: 'Dus de donut, de metafoor die de Britse Kate Raworth onlangs heeft bedacht voor de economie, is gewoon ouwe koek'.

Andere koek

Het is een bekende valkuil: een kat heeft vier poten, een hond heeft ook vier poten, daarom is een hond een kat. Oftewel, omdat een kerstkransje en een donut allebei een gat in het midden hebben, zullen ze wel hetzelfde zijn. Dat de donut-theorie van Raworth over basisbehoeften gaat en het kerstkransje van Pen over voorkeuren, maakt ze volstrekt verschillend. Het kerstkransje gaat over het succes van de vrije markteconomie, de donut gaat over het falen ervan. That's different cook.

In de rest van haar column uit Van Staveren kritiek op de dominantie van de vrijemarkteconomen die het nastreven van individueel (materieel) genot beschouwen als motor van de collectieve welvaart. Dat daarbij grote inkomens- en vermogensverschillen ontstaan en dat veel individuen in het zwarte gat van de armoede vallen - gebrekkige gezondheid, slechte of geen woning, onvoldoende voedsel, onveiligheid, slecht onderwijs, werkloosheid en sociaal isolement - neemt de neoliberale economie op de koop toe als 'externe kosten'. Ook het feit dat deze economische motor leidt tot klimaatverandering, uitputting van grondstoffen en een giftige leefomgeving, is bijzaak.