In 1906 viel 10 centimeter sneeuw. Ik begon alles wat Nederland aan weersverwachtingdiensten telt, te raadplegen. Ze waren eenduidig: de kleur wordt grijs. Uitgeput maar gerustgesteld belandde ik op de site van Omroep Gelderland die met een vette kop groots uitpakte: ‘Witte kerst? Vergeet het maar!’

Geen witte Kerst dus die voor groepen ongemakkelijk kan overkomen maar een insluitende Kerst van vijftig of meer tinten grijs. Geen mens uitgesloten! Natuurlijk vroeg ik me ook af of ik niet bezig was door te slaan. Het was ook een zware week geweest. Maandag al kopte mijn dagblad: ‘Weg met de hegemonie van de witte filosoof’ om verderop te preciseren: ‘Filosofie is te wit, te mannelijk, verouderd’. U weet wel: filosofie. Het domein van bleekscheten als Rousseau, Plato en Kant. Het bracht me aan het denken. Hoe kun je bijvoorbeeld nog die Hollandse meesters uit de Gouden Eeuw aan een onlangs geïmmigreerde West-Afrikaan verkopen? Rembrandt, Hals, Vermeer, allemaal zo krijtwit als een Kerst uit 1906!

Onze turfploeg had wekenlang ‘met een blocnote op schoot’ de gasten van Nederlandse praatprogramma’s bestudeerd. En wat bleek? Juist: bleek

En wat denk je van die Franse topkoks met een Michelin-sterrenhemel als achtergrond? Of al die wereldberoemde componisten, van Mozart tot Beethoven? Een peloton spierwitte notenkrakers dat door geen bezemwagen met een kleurtje nog valt in te halen. Ik dacht diep na. Gelukkig heb je nog jazzmuziek met zwarte kanjers als Louis Armstrong of Duke Ellington. Maar was jazz zonder de verschrikkelijke slavernij die Afrikanen naar Amerika bracht, wel een wereldverschijnsel geworden? En was het aanhalen van dit muziekgenre geen neokolonialistische pose van mij?