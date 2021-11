Een immense teleurstelling: Amalia valt op jongens

Er waaide plots een bries van euforie op die bewuste 12 oktober. Na vragen van de VVD en de PvdA naar aanleiding van het boek Amalia, de plicht roept van Peter Rehwinkel vond demissionair premier Mark Rutte de tijd gekomen om puntjes op de i te zetten. Nee, er was geen beletsel voor de kroonprinses om op een vrouw verliefd te worden. Er was zelfs niets in de Toestemmingswet dat een huwelijk van Amalia met een persoon van hetzelfde geslacht onmogelijk maakte. Hooguit een complicerende factor als uit dit huwelijk een potentiële troonopvolger zou worden gesignaleerd.

Wij, van de Goed Gehumeurde Gemeente (GGG), zagen het al helemaal zitten: straks hebben we een moderne koningin die de tijdgeest te pakken heeft en naast haar op de troon een spetter van een prinses-gemalin. We droomden al, als koninklijke verrijking, van een nieuwe toevoeging aan de al ingewikkelde categorie lgbtqiap+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, questioning, intersex, asexual, pansexual). Iets van lgbtqiapMajesteit+.

Maar met het onlangs uitgebrachte boek Amalia van Claudia de Breij stortte een ijskoude douche neer op onze galopperende verbeelding: de kroonprinses valt op jongens! Ze omschrijft zelfs haar type als een jongen die niet lomp is, maar galante manieren heeft. Liefst een Duitser. Zo’n Germaanse hofjonker dus zonder Hollands DNA want daar zit wat genetische lompheid ingebakken.

Hoe immens de teleurstelling was, konden we gisteren lezen in de Volkskrant-column van Aaf Brandt Corstius. De columniste noteerde tandenknarsend de woorden van auteur De Breij: ‘Jaren na nu, een prins-gemaal aan de horizon’. En voegde hier een cynische zucht aan toe: ‘Nou, we kunnen allemaal opgelucht ademhalen’. Niet dus. Maar niet getreurd volgens Aaf, want niets is nog verloren. Weet dat de 18-jarige van tegenwoordig helemaal niet meer bezig zijn met homo zus, of hetero zo, of bi: ‘Ze zijn gewoon iemand en ze vallen gewoon op iemand. De ene week op een jongen, de andere week op een meisje. De week daarna op iemand van wie het gender niet nader te duiden is.’ Ja, de achttienjarige van nu kan in drie weken tijd de gehele regenboogvlag afsnoepen! Conclusie van Aaf: alles kan nog, want ‘een prins-gemaal hoeft geen piemel te hebben’.

Wie weet, met of zonder piemel, wordt ooit de heterodominantie van 90 tot 95 procent van de mensheid eindelijk doorbroken. Zo moest ik denken aan een van de laatste columns van Eva Meijer die ik deze zomer in deze krant las. Ze zei hierin weinig te begrijpen ‘van de keuze voor heteroseksualiteit’ die ze ‘indoctrinatie’ noemde, want hiermee sluit je bij voorbaat ‘mogelijke partners uit op basis van hun gender’. Ze beklaagde zich ook over ‘heteroseksuele propaganda’ in boeken, films en reclames.

Gegrepen door de stormachtige tijdgeest heb ik nu besloten om zelf uit de kast te komen. Ik maak wereldkundig en geef volmondig toe dat ik een doodgewone hetero ben, een product van propaganda, indoctrinatie en verkeerde keus. En het ergste: ik vind hetero zijn ontzettend aangenaam en spannend!

