Een ideaal land, en wat Rutte ervan gaat maken

De kabinetsformatie is ondergedoken. In het grootste geheim wordt over onze toekomst onderhandeld. Ik doe een voorstel dat hopelijk doordringt tot de bunker waarin de politici opgesloten zitten.

Als Mark Rutte, die na een vierde keer toch wel op zal zijn als minister-president, nu eens de schone taak op zich neemt om als Mozes zijn volk door de Rode Zee van de diverse crises naar het Beloofde Land te leiden, waarvan hij het bestuur dan gracieus overdoet aan een ander.

Een land waar cultuur groeit en bloeit

Het zou dan een land moeten zijn, waar de zorg betaalbaar en goed is, waar huizen worden gebouwd voor mensen die een huis nodig hebben, waar zuinig wordt omgesprongen met energie, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en waar criminele organisaties geen poot hebben om op te staan.

Een land waar de cultuur groeit en bloeit, waar het onderwijs zowel praktisch als theoretisch uitstekend opgeleide en verantwoordelijke burgers aflevert, waar de belastingdienst geen sluiproutes toestaat en geen foute algoritmen gebruikt. Een land waar ouderen niet worden betutteld, waar wetenschap in hoog aanzien staat en onafhankelijk is, waar vrijheid verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Enzovoorts.

Mozes had het al niet makkelijk. De taak waarvoor Rutte staat en die hem onsterfelijkheid kan opleveren is bijna net zo moeilijk en uitdagend. Het gouden kalf vormt altijd een geduchte verleiding. Toch zou het een mooie ­opdracht zijn voor een nog betrekkelijk jonge man als Rutte. Het vooruitzicht een instituut als Drees te worden, zal hem vast aanlokken. Nooit zal hij meer worden beticht van gebrek aan ­visie.

Ik zie hem al zitten in 2057, negentig jaar oud. De ogen zijn niet meer zo goed, maar de geest is nog scherp. Het is een koude winter, hij heeft een ski-jack aan en een muts op. De wijk waar hij woont, is door loting aangewezen deze maand van energie afgesloten te zijn.

Behandelcategorie tien komt neer op een paracetamolletje

De oude Rutte prijst zich gelukkig dat hij gezond is, zegt hij tegen de verslaggever die hem ­opzoekt, want ziek worden is geen pretje op zijn leeftijd. Hij valt in behandelcategorie tien, de laagste. Komt neer op een paracetamolletje. Wie jonger is, valt in hogere behandelcategorieën met meer faciliteiten. Rijkdom telt niet, alleen leeftijd. Wie zegt dat ik alleen de rijken heb bevoordeeld? Er sluipt enige verontwaardiging in zijn stem.

Op de vraag of hij naar zijn zin woont, antwoordt hij bevestigend. Ik heb geluk gehad, zegt hij. Ik viel nog net onder de regeling dat ik mijn persoonlijke stikstofrechten mocht meenemen naar dit complex, zodat ik mijn kamer niet hoef te delen. Wel een beetje jammer, voegt hij toe, dat zoveel steden en dorpen zijn afgebroken ten behoeve van natuurvorming. Maar, haast hij zich te zeggen, Nederland ligt er weer net zo prachtig bij als in het jaar 200.

Is hij tevreden met de medewerkers van de thuiszorg? Nou, ik ben nog gezond, zegt hij monter. Die komen er bij mij dus niet in. Hoe bedoelt u? Je weet toch, zegt hij, dat wie hulpbehoevend wordt, na een proefperiode om te kijken of er nog herstel mogelijk is, wordt afgevoerd naar voormalige asielzoekerscentra om daar de laatste levensfase door te brengen in gezelschap van enkele honderden lotgenoten.

Je kunt niet op tegen de toekomst

Waarom bent u daar zo bang voor? Dat lijkt me nogal wiedes, zegt hij, olijk knipogend naar de journalist. Ze verscheuren me, die lotgenoten! Jouw schuld, roepen ze. Toen het kon, heb jij er niks aan gedaan om Nederland beter te maken. En als ik dan roep, dat zij me zelf hebben gekozen, zeggen ze natuurlijk dat zij niet op mij hebben gestemd. Leugenaars. Wees eerlijk, zegt hij en hij kijkt de journalist smekend aan, de toekomst is iets raars, wat je wilt dat morgen gebeurt, blijkt overmorgen fout te zijn. Wat je doet om het huis waarin je woont te beschermen tegen wind en regen wordt een week later door een tornado teniet gedaan. Ik bedoel: je kunt niet op tegen de toekomst. Het wordt altijd anders.

Heb jij in het kader van je historisch onderzoek al Wopke en Sigrid gesproken, vraagt Rutte de journalist. Die zitten nog steeds ‘formatie 2021’ te spelen. Ze schelden elkaar uit. Hij lacht zijn brede lach. Hij heeft zijn tanden laten witten.