Een hoogleraar is echt niet altijd goede leraar

Ik denk dat iedereen wenst dat onderwijs gegeven wordt door de beste docenten die het beste uit hun studenten halen. Het ISO schetst terecht dat de onderwijspraktijk op hogescholen en universiteiten verre van ideaal is.

De roep van het ISO om betere docenten in het hoger onderwijs vraagt om een systeem waarin docenten die het beter doen daarvoor beloond worden. En precies op dit punt wringt de schoen. Laat ik mij hier beperken tot de universiteiten. Hoe gek het ook klinkt: vrijwel geen enkele universitair docent heeft zijn baan aan een universiteit te danken aan zijn docent-kwaliteiten. Momenteel verwerf je een vaste baan aan een universiteit vooral op basis van je excellente onderzoeksprestaties. Natuurlijk moet je doceren, maar of je een goede docent bent, speelt nauwelijks een rol. Ook voor de vervolgstappen in je academische carrière (die ironisch genoeg de titels 'universitair hoofddocent' en 'hoogleraar' dragen) is dit het geval.

On­der­wijs­kwa­li­teit beoordelen? Een systeem daartoe ontbreekt

Kwaliteit Als we willen dat dit systeem verandert, moeten we eerst één centrale vraag beantwoorden: hoe meet je docentkwaliteit? Want pas als je het vaststellen van docentkwaliteit serieus neemt, kun je verwachten dat het een rol gaat spelen in het beoordelen en waarderen van docenten. Onderzoekskwaliteit wordt beoordeeld met een systeem waarin collega's elkaars werk kritisch bekijken. Voor onderwijskwaliteit ontbreekt een beoordelingssysteem volledig. Zo'n systeem zou mijns inziens op de volgende pijlers gebouwd moeten worden: 1) de persoonlijke visie en verantwoording van de betreffende docent, 2) de analyse van het onderwijs door collega-docenten, 3) het oordeel van de studenten. Er zijn vele mitsen en maren te bedenken, maar toch moet het gebeuren. Het vaststellen van docentkwaliteit moet serieus genomen worden en de docenten die het beter doen moeten daarvoor waardering krijgen. Gelukkig maakt een aantal HO-instellingen, waaronder de Universiteit Utrecht, serieus werk van onderwijscarrières. Als landelijke docent-van-het-jaar werd ik bedolven onder hulde en waardering, maar al mijn uitstekende collega-docenten verdienen dit ook voor hun onderwijsprestaties.

